Janša je v začetku septembra na Twitterju delil fotografijo zaupne depeše iz depešnega sistema MZZ, zraven pa pripisal, da sta se tudi slovenska diplomacija in ministrstvo podala v akcijo zbiranja podpisov za Pirc Musarjevo, »izbranko nekdanjega predsednika republike Milana Kučana«.

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč na pobudo volilnega štaba Nataše Pirc Musar zaprosilo tudi diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise za podporo njeni kandidaturi za predsedniške volitve.

Gre sicer za rutinski postopek ministrstva, ki pa je zmotil nekatere kandidate za predsednika republike, ki menijo, da jih ministrstvo s takšnim ravnanjem spravlja v neenakopraven položaj. V SDS pa po poročanju nekaterih medijev blizu največji opozicijski stranki razmišljajo o vložitvi interpelacije proti zunanji ministrici Tanji Fajon »zaradi zlorabe diplomatske mreže za selektivno zbiranje podpisov za vložitev predsedniških kandidatur«. O tem naj bi v stranki odločali danes.

Zunanje ministrstvo je po Janševi objavi zaupne depeše sporočilo, da preiskujejo sum zlorabe z dokumenti ministrstva, ki jih uporablja v komunikaciji med uslužbenci po mreži, ki obsega okoli 60 diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Kajzer, ki je bil pred nastopom mandata veleposlanika v ZDA državni sekretar na zunanjem ministrstvu pod vodstvom Anžeta Logarja, je bil zaradi suma zlorabe pri ravnanju z dokumenti MZZ v ponedeljek poklican na zagovor na zunanje ministrstvo.

Kot so danes za STA potrdili na MZZ, so ugotovili, da je bil Kajzer tisti, ki je razkril dokument iz varovanega depešnega sistema. S tem je kršil 45. člen zakona o zunanjih zadevah, ki med posebne naloge diplomatov uvršča varovanje premoženja, opreme, dokumentov in podatkov zunanjega ministrstva. Po 17. členu omenjenega zakona pa je veleposlanik lahko odpoklican, če krši obveznosti iz 45. člena.

Zaradi omenjenih kršitev ter člena 16 b pavilnika o varovanju osebnih podatkov na ministrstvu je ministrica Tanja Fajon podala predlog o predčasnem odpoklicu veleposlanika Kajzerja, ki ga je vlada potrdila, so za STA pojasnili na MZZ.