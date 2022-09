Mesec: Ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, ostal bom minister za delo

Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je načrtovala vlada Roberta Goloba, ne bo, je v pogovoru za STA razkril Luka Mesec in dodal, da bo ostal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ta resor pa bodo prenesena področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije, je napovedal.