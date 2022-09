Slovenska teniška reprezentanca po prvem dnevu dvoboja v II. skupini Davisovega pokala vodi proti Estoniji z 2:0. Pot do vodstva na igrišču številka 9 je bila naporna, trajala je skoraj pet ur. Prvo točko je Sloveniji priigral Bor Artnak, ki je bil z 0:6, 6:1, 6:3 boljši od najboljšega Estonca Marca Lajala. Aljaž Bedene je proti Kristjanu Tamu presenetljivo izgubil prvi niz s 6:7 (5), v nadaljevanju pa je po skupaj dveh urah in 21 minutah s 6:3, 6:4 strl odpor žilavega tekmeca.

»Že lani sem prvi dvoboj proti Paragvaju začel slabo in izgubil prvi niz z 1:6, v nadaljevanju pa igral bolje. Tokrat me je Lajal v prvem nizu presenetil z agresivno igro, na katero sem v nadaljevanju našel odgovor. Z Gregatom Žemljo sva se dogovorila za taktika, kako bom Marca ’ranil’, kar mi je tudi uspelo. Precej bolje sem tudi serviral, da tekmec ni prihajal do točk,« je dvoboj opisal Bor Artnak. »Ne pomnim, kdaj bi igralec, ki ni pretirano visok, proti meni serviral tako dobro. Tudi sam sem pričakoval lažjo zmago. Čeprav sem prvi niz izgubil, sem čutil, da ko bom našel boljšo igro, bo tekmec počasi popuščal,« je pot do nove zmage v slovenskem dresu opisal Aljaž Bedene.

Bedene je morda včeraj nastopil celo zadnjič med posamezniki v slovenskem dresu. Če bo danes stopila na igrišče dvojica Blaž Kavčič-Aljaž Bedene in dvoboj dobila, bo zmagovalec odločen. V tem primeru bo Ljubljančan lahko svoje mesto prepustil drugemu igralcu, in sicer enemu od novincev Maj Premzl in Matic Križnik. »Vselej dam rad priložnost mladim igralcem in tako bo tudi tokrat, če bomo seveda imeli to možnost,« je odločno napovedal slovenski selektor Grega Žemlja ter povzel včerajšnja dvoboja: »Prvi dvoboj sem pričakoval izenačen, na koncu pa je Bor v tretjem nizu zmagal kar gladko. Aljaž se je moral precej bolj potruditi. Kristjan Tam je ne glede na nizko uvrstitev na svetovni lestvici pokazal, da so dvoboji Davisovega pokala zelo negotovi, Aljaž pa si zasluži čestitke, da se je zbral ob pravem času ter ni dopustil presenečenja.«

Izpostavimo še, da si je dvoboje slovenske reprezentance ogledal tudi Blaž Rola, ki je imel junija operacijo kolena. Povedal je, da ima precejšnje luknje v hrustancu, ki ga bodo ovirale vso kariero. Vremenska napoved v Portorožu je slaba že od srede naprej, a gre vreme zaenkrat na roko organizatorjem, saj je bil včerajšnji dan na Primorskem znova vroč in suh. Danes zvečer se obeta zabava ob slovesu Blaža Kavčiča od državnega grba. Jutri pa bo imela tiskovno konferenco v Portorožu Katarina Srebotnik, ki bo prav tako uradno zaključila svojo kariero.

Rezultati prvega dne, Davisov pokal, II. skupina, Slovenija – Estonija 2:0 (Artnak – Lajala 0:6, 6:1, 6:3, Bedene – Tam 6:7 (5), 6:3, 6:4).