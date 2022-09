Naj živi Borut I.​

Ob smrti britanske kraljice Elizabete II. smo tudi pri nas lahko zgolj nevoščljivo opazovali, kako pomembna je britanska monarhija v vsej svoji tradicionalnosti, običajih (tudi bolj bizarnih), veličini. V teh težkih časih (in časi so bili in bodo vedno težki) vsak narod potrebuje neko trdno oporo. Nepremični steber, globok temelj, tradicijo, ki je od vedno in vedno bo, naj se zgodi, kar hoče. Nekaj, kar narod povezuje, mu vliva optimizem, kamor se narod lahko obrne, ko trpi, ko je v negotovosti, ko se zdi, da gre vse v maloro. Kraljeva britanska družina je prav to. Kontinuiteta, na katero se narod vedno lahko zanese. Ker razni borisi in lize in tereze in toniji se menjajo kot po tekočem traku in se obračajo po vetru, monarh je pa vedno isti. No, ni ravno isti, kar lahko spoznavamo te dni, ampak saj veste, kaj mislim, no. Kraljica je umrla, naj živi kralj.