Margita Stefanović - Magi (1959–2022): Nihče kakor Magi

Sestopil sem z vlaka na železniški postaji in se ozrl navzgor. Tam je bil Beograd, velemesto v megli. Nobeno mesto ne prej ne pozneje se mi ni zdelo tako veliko, tako brutalno sivo. In hkrati tako poetično. Čeprav velik oboževalec skupine Ekatarina Velika, celo tako velik, da sem se novembra 1987 naskrivaj in mimo vednosti svojih staršev odpravil v Beograd na koncert, sem šele v tistem trenutku zares razumel njihove verze. Morda niti ne toliko razumel kot videl in globoko v sebi občutil.