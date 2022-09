Nasledstvo, 25

Največ različnih nominacij si je letos priborila dramska serija Nasledstvo (Succession), ki jo producira HBO. 29 nadaljevanj se je zvrstilo od leta 2018, zadnje so premierno predvajali 12. decembra lani. Serija govori o bogati newyorški družini Roy, katere glava družine je več kot osemdesetletni bolehni oče Logan Roy (igra ga Brian Cox), ki je z značilnimi brezkompromisnimi poslovnimi potezami ustvaril orjaško globalno podjetje Waystar Royco. Pomagajo mu trije sinovi (Jeremy Strong, Alan Ruck in Kieran Culkin) in hčerka (Sarah Snook), ki se po eni strani borijo za njegovo naklonjenost, po drugi strani pa si želijo vsak posebej po njegovi smrti prevzeti podjetje, ki ima, mimogrede, velike dolgove. Serijo, ki sicer natančno in cinično oriše življenje in razmišljanje bogatih ameriških poslovnežev in njihovih družin, si je zamislil angleški pisec in scenarist Jesse Armstrong. Med 25 nominacijami so bili nominirani za najboljšo dramsko serijo, za najboljša glavna igralca (Strong in Cox), pa za kar pet najboljših stranskih vlog in najboljši scenarij. Dobili so tri pomembnejše emmyje, tudi tistega za najboljšo dramsko serijo.