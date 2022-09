Skrivalnice​

Afera Smodej/Uranjek je naelektrila družbeno tkivo in razdelila ljudi v skladu z njihovimi poslovnimi, političnimi, prijateljskimi, finančnimi, kariernimi ali umetniškimi interesi. A ne bi o tem, ker bi imeli premalo prostora. Odstrla je tudi precejšnje nezaupanje v sodni sistem in v delovanje policije ter pokazala na nedopustne postopkovne razpoke: okoren sistem obravnavanja spolnih zlorab od prijav na policiji (kljub korektnemu delu kriminalistov) do dolgotrajnih sodnih procesov. In nad vsem tem se je, kot smetana na kolaču, razgalilo vsesplošno osupljivo nepoznavanje spolnih zlorab, mehanizmov nasilja in ujetosti v čustva strahu, sramu in krivde. Ignorantska drža je toliko bolj nenavadna glede na podatke iz raziskave ministrstva za pravosodje leta 2020, po kateri je vsak peti Slovenec doživel spolno zlorabo. To je 400.000 posameznikov. Žensk in moških, deklic in dečkov. Poglejmo nekaj klišejskih zablod, izkrivljenj in neznanja (po navdihu iz komentarjev na družbenih omrežjih).