Norman Ohler, nemški novinar in pisatelj: Bilo bi nevarno, če bi nam samo zgodovinarji govorili o zgodovini

Norman Ohler je nemški novinar in pisatelj, ki je dvakrat osupnil svet. Prvič leta 2015 s knjigo Popolna omama: droge v tretjem rajhu, ko je razkril, da so bili Hitler in njegovi vojaki težki odvisniki, in drugič z najnovejšim delom Harro in Libertas: zgodba o ljubezni in odporništvu, v katerem razbije mit, da so bili Nemci nacističnega režima zgolj poslušni državljani.