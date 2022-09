Kornelije Kovač: Boter, če ne oče jugoslovanskega popa

Po kateri skladbi je med slovenskim občinstvom najbolj znan Kornelije Kovač, minuli teden v 81. letu preminuli srbski skladatelj in klaviaturist? Odgovor se verjetno skriva nekje med skladbo Trla baba lan njegove Korni gupe, hiti Zdravka Čolića, rock balado Ti samo budi dovoljno daleko Generacije 5, pesmijo Sitnije, Cile, sitnije Lepe Brene in najbolj razvpitimi navijaškimi pesmimi NK Partizan, kot sta Volim Partizan in Otišo si, Dragane, ki je posvečena kultnemu črno-belemu napadalcu Draganu Mancu.