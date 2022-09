Socialna demokracija skrenila s poti​

Socialna demokracija na Slovenskem v resnici nikoli ni imela dovolj moči, da bi sama iz sebe določala, kaj je. Ustanovljena je bila kot del avstrijske socialdemokratske stranke leta 1896 in nekako životarila na obrobju političnega prostora do prve svetovne vojne. Ko je socialdemokraciji kazalo, da bo na polno vstopila v politični prostor, jo je globoko ranilo dejstvo, da so socialdemokrati na čelu z nemško SPD, tedaj najmočnejšo in vodilno v gibanju na svetu, glasovali za vojne kredite. Socialni demokrati so se postavili ob interes najbolj propulzivnih in ambicioznih kapitalskih blokov in s tem zakockali svoje poslanstvo.