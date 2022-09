Bog košarke deluje na skrivnosten način

Tisti, ki se še spominjajo skandiranja na jugoslovanskih športnih dogodkih, vedo, da je bilo eno od bolj priljubljenih gesel »Sudija lopove!« (Sodnik lopov!). Od Bitole do Ljudskega vrta je na stadionih in v dvoranah odmevalo na vse strani, sodniki pa so bili nekakšna napol zaščitena vrsta, do katerih je bilo treba imeti tudi nekaj sočutja, saj se nikoli ni vedelo, kdaj se lahko odpre sezona lova nanje. Razen tistih, za katere se je vedelo, da so na plačilni listi velikih, večinoma beograjskih klubov, in ki so si med navijači manjših klubov prislužili samo prezir. Tako je bilo večinoma v nogometu.