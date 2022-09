Politično kadrovanje v strokovnih institucijah: Malo začetnega ropotanja, nato pa dolgotrajna tišina

Bilo je leta 2020, nekje na začetku tretje vlade Janeza Janše, ko je bil na dopisni seji politično razrešen direktor Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju Urad). Taka predčasna razrešitev predstojnika statističnega urada se je zgodila prvič v samostojni Sloveniji. Po prvem poročanju RTV Slovenija o sporni razrešitvi se je (na twitterju) med prvimi odzval dr. Miroslav Haček, profesor politologije na FDV: »Nehajte si izmišljati zgodbe, kjer jih ni, RTV Slovenija. … Vsi predstojniki vladnih uradov, kamor spada tudi Surs (pa tudi Sova, Ukom itd.), so lahko razrešeni v obdobju 12 mesecev od nastopa mandata vlade po zakonu o javnih uslužbencih, ki ga ni sprejela ta vlada.« Verjamem, da je imel spoštovani akademik kot vrhunski politolog dovolj strokovne osnove za tako vehementno trditev. Pa vendar, moja skromna strokovna vednost mi ne da miru in me sili, da znova oživljam tole zgodbo, ki je ni.