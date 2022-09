Postorwellovski svet​

Komunikacija se danes spreminja s svetlobno hitrostjo. Če so prejšnje generacije imele več desetletij časa, da so se navadile na telefon, smo mi v zgolj dveh desetletjih dobili prenosne telefone in esemes sporočila, nato elektronska sporočila in klepetalnice, na koncu, ki seveda ni konec, pa še družbena omrežja. Če se je torej generacija naših starih staršev morala navaditi le tega, da reče »halo«, ko dvigne telefonsko slušalko, se moramo mi danes neprestano učiti novih oblik komunikacije in z njimi tudi novih jezikov. Današnji upokojenci, ki jim je težko razumeti že to, da klicatelj lahko vrne neodgovorjeni klic in da zato nikogar ni treba klicati sedemkrat zapored, se morajo tako učiti jezika emotikonov in pomena kratic LOL, ASAP, BTW in WTF. Mi pa se jim posmehujemo, ko napišejo RIP in peace.