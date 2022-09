Zima evropske prihodnosti

Ko je v zadnjem februarskem tednu ruska vojska prihrumela čez ukrajinsko mejo iz treh smeri in je grozilo, da bo Ukrajina v nekaj dneh klonila, se je Evropa prebudila v novo jutro, ko je bila z imperialističnim ukazom ruskega predsednika za napad hipoma porušena že tako krhka varnostna arhitektura Evrope. Pozivi za umik ruskih sil in ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Ukrajine – vsaj tiste, ki še ni bila porušena z ruskim vkorakanjem na Krimski polotok pred osmimi leti – so ostali neuslišani. Komaj se je med evropskimi državljani po dveh letih odrekanja svetlikala luč na koncu koronapredora z ekspresnim vlakom vsesplošne prekuženosti z omikronsko različico virusa, že je v obdobju permanentnih kriz na vrata Evropske unije trkala nova.