Potem se je odločil in pustil službo, z novo »zaposlitvijo«, ki je izrazito nenavadna, pa je tudi v družbi, ki ceni produktivnost in prezira nekoristnost, zelo uspešen. In kaj dela? »V bistvu me stranke najemajo oziroma se oddajam, moja naloga pa je, da sem povsod, kjer moje stranke želijo, da sem, in da tam ne počnem ničesar,« je povedal Morimoto. Tako šel v par z nekom, ki se je želel uživati na gugalnici, potem ga je najel nekdo, da mu je pomahal na železniški postaji, ko se je ta odpeljal z vlakom. Ali pa prejšnji teden, ko je bila naloga Morimote le, da je sedel nasproti Arune Chide, 27-letne podatkovne analitičarke, in pil z njo čaj in jedel pecivo. Chida je namreč želela v javnosti nositi indijska oblačila, a se je bala, da bi s tem spravila svoje prijatelje v zadrego, zato se je za družbo obrnila na Morimota.

Za najem računa približno 70 evrov na uro, na Twiterju ima četrt milijona sledilcev, med njimi pa je tudi večina njegovih strank. In koliko zasluži? O tem noče govoriti, a očitno povsem dovolj, da živi lepo in lagodno in da preživlja štiričlansko družin. V štirih letih so ga namreč najeli 4.000 krat. Če je delal le po eno uro, to pomeni, da je zaslužil 70.000 evrov na leto.