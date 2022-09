Skoraj štirideset let je bila zaprta, v Erbilu so že skoraj pozabili nanjo, dokler se Ali Kahveci, vnuk Abuja Kahvecija, ni odločil in lokal, ki je bil še vedno v rokah družine, obnovil. Pred nekaj dnevi je tako v središču mesta, pravzaprav na glavnem bazarju Kayseri, ponovno odprl kavarno svojega dedka. Ali je želel tudi sicer ohraniti spomin na svojega deda, zato so na stenah lokala poleg pisanih preprog tudi številne fotografije, na katerih so podobe tako mesta Erbil kot Abuja Kahvecija in kavarne, v kateri so se včasih družili od jutra do večera.

»Takrat je, kot mi je povedal ded, kava prihajala iz Južne Amerike oziroma iz daljne Brazilije in Jemna. Kavna zrna, ki so prispela v velikih vrečah, so nato doma mleli. Opojno dišečo zmes so nato naslednje jutro postregli gostom,« je povedal Ali Kahveci. Danes je na prvi pogled vse drugače, saj imajo trenutno kar 20 vrst kave, večinoma pa dobivajo pošiljke še vedno iz Brazilija in pa iz Ugande. »No, najbolj priljubljena je še vedno navadna črna kava,« je na koncu priznal Ali Kahveci.