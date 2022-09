Kraljica Elizabeta je namreč od svojega petega leta vsak dan pojedla povsem enak sendvič. Tri sestavine so bile pri tem sendviču nepogrešljive: kruh, maslo in jagodna marmelada. Ampak, oprostite, ne kakršna koli jagodna marmelada. Morala je biti domača marmelada, narejena zgolj iz jagod, ki so rasle na vrtu njenega gradu Balmoral.

In zakaj ime »peni sendvič«? Enostavno zato, ker je bil košček kruha, na katerega je namazala maslo in marmelado, velik kot stari angleški peni. Darren McGrady je povedal, da je kraljica rada začela jutro s čajem in kosmiči, sendvič z marmelado pa ni bila edina sladkarija, ki jo je oboževala, saj je bila tudi velika ljubiteljica čokolade, uživala pa je tudi v čajnih piškotih in čokoladni torti.