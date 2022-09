Ob prihodu v Wales so kralja in kraljico soprogo sprejele navdušene množice, pozdravili pa so jih tudi s topovskimi salvami. Kot dodaja, današnji obisk kralja spremljata veliko pričakovanje in vznemirjenje, ljudje so preplavili ulice, povsod je videti cvetje in zastave.

Kraljevi par se je nato udeležil bogoslužja v katedrali Llandaff, kjer so se zbrali vsi najvišji predstavniki Walesa, pa tudi nova britanska premierka Liz Truss. Zanjo je to prvi obisk Walesa, odkar je prevzela vodenje vlade v Londonu.

Po bogoslužju ima kralj na programu še obisk valižanskega parlamenta in srečanje s prvim ministrom Walesa Markom Drakefordom.

Wales ima sicer za novega kralja poseben pomen. Njegova mati Elizabeta II. ga je pri devetih letih imenovala za valižanskega princa in uradno je ta naziv prevzel na slovesnosti leta 1969. Po smrti Elizabete II. zdaj naziv valižanskega princa prevzema Charlesov sin William, njegova soproga Kate pa postaja valižanska princesa, kar je bila nekoč Charlesova prva žena Diana.

Po smrti Diane leta 1997 je bila tehnično gledano valižanska princesa tudi Charlesova druga žena Camilla, a ta naziva nikoli ni nosila.

V središču Londona in ob reki Temzi se medtem še naprej vijejo nepregledne vrste ljudi, ki po več ur čakajo, da se lahko ob krsti poslovijo od pokojne kraljice. Dvorana Westminster v poslopju britanskega parlamenta, kjer je krsta s kraljičinimi posmrtnimi ostanki, je sicer odprta 24 ur na dan, a to očitno ni dovolj.

Danes so morali zaradi prevelikega števila čakajočih začasno zapreti vrsto oziroma vhod v parku Southwark na jugovzhodu Londona. Kot so pojasnili pristojni, je bila namreč dosežena maksimalna kapaciteta, zato prihod novih čakajočih šest ur ne bo mogoč.