Direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica Vladimira Tomšič je pojasnila, da sta zaposlena v njihovi reševalni enoti prejšnjo sredo prejela naročilo za dva nenujna prevoza iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu v Splošno bolnišnico (SB) Celje. Ob prevzemu v domu starejših bolnika na roki nista imela identifikacijske zapestnice, kar je običajna praksa, je dejala.

Zaposlena – zdravstveni tehnik in medicinska sestra – po besedah direktorice zagotavljata, da do zamenjave identifikacije bolnikov pri prevozu v celjsko bolnišnico ni prišlo. »Kaj se je dogajalo znotraj bolnišnice, pa bodo morali pojasniti v bolnišnici,« je dodala.

En bolnik je v bolnišnici kasneje umrl, drugega pa so v ZD Sevnica pred dvema dnevoma prepeljali nazaj v dom starejših občanov. Ob vrnitvi v dom je bila ugotovljena napačna identiteta bolnika. Zdravstvena delavca sta o tem obvestila pomočnico direktorice za zdravstveno nego, direktorica Tomšič pa je v četrtek odredila notranji strokovni nadzor. Ta po njenih besedah ni pokazal nepravilnosti pri ravnanju zaposlenih. Poročilo nadzora so že posredovali na ministrstvo za zdravje. V času pogovora je v ZD Sevnica sicer potekala kriminalistična preiskava. Policisti so zaslišali zaposlena, ki sta opravila prevoz, je pojasnila.

Ob prevozu v celjsko bolnišnico sta bila sicer izdana dva delovna naloga, po eden za vsakega bolnika, bolnika pa sta bila prepeljana skupaj, v istem reševalnem vozilu. Direktorica Tomšič zagotavlja, da gre za ustaljeno prakso in da so ravnali po pravilih. Delovni nalog, tako direktorica, ni vezan na prevoz, pač pa na bolnika, zato sta morala biti izdana dva. Če bi bilo zaradi zdravstvenega stanja bolnikov potrebno, bi vsakega od bolnikov prepeljali ločeno, je zagotovila.

Zaradi dogajanja je zaposlene dopoldne znova opomnila na pomen vsakokratnega preverjanja identifikacije bolnikov. Spomnila je, da se morajo zaposleni v zdravstvu med drugim držati pravilnega informiranja bolnika, pravilnega dokumentiranja, pravilnega opazovanja in pravilnega vrednotenja.

Zaradi napačne identifikacije dveh pacientov bodo na ministrstvu za zdravje uvedli izredni strokovni nadzor, je v četrtek napovedal minister Danijel Bešič Loredan. Minister je govoril s sinovoma pacienta, ki sta izvedela, da je pokojni v resnici njun oče, in s svojci, ki so izvedeli, da oseba, ki so jo pokopali, ni njihov svojec. Vsem se je v svojem imenu in imenu vlade opravičil.

Direktor Trubarjevega doma upokojencev: V domu ni prišlo do zamenjave identifikacije bolnikov

Po primeru zamenjave identifikacij bolnikov se je odzval direktor Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu Robert Potočnik, od koder sta bila bolnika poslana v celjsko bolnišnico. Do zamenjave bolnikov v domu upokojencev ni prišlo niti ni moglo priti. Ob tem je dodal, da jih je tudi v domu dogodek pretresel.

»Do zamenjave stanovalcev v domu ni prišlo, niti ni moglo priti. Zavedati se morate, da naši zaposleni za razliko od reševalcev in zaposlenih v bolnišnici stanovalce zelo dobro poznajo. Gospoda sta bila pri nas dolga leta in tudi sam osebno oba dobro poznam,« navaja direktor doma Potočnik.

Tudi reševalca Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki sta bolnika prepeljala v Splošno bolnišnico (SB) Celje, sta vedela, kdo od stanovalcev je kdo, je dodal in se pri tem skliceval na poročilo ZD Sevnica o izrednem dogodku. Zagotovil je, da sta imela stanovalca ob odhodu iz doma v bolnišnico pri sebi vsak svojo zdravstveno dokumentacijo z vsemi identifikacijskimi podatki.

Potočnik je danes pojasnil, da nameščanje zapestnic v domovih starejših ni predpisano in ni običajna praksa, prav tako jih ne namešča izvajalec reševalnih prevozov, pač pa jih bolniki dobijo v bolnišnici.

V domu so po njegovih besedah nemudoma preučili vse dogajanje ob predaji obeh stanovalcev reševalnemu prevozu, nepravilnosti pa niso ugotovili. Poudaril je, da sodelujejo s kriminalisti, SB Celje, zdravstvenim ministrstvom in ostalimi. »Naj dodam, da je dogodek tudi nas v domu močno pretresel, saj tudi svojce, ki so pri tem utrpeli največjo škodo, dobro poznamo,« je še sporočil.