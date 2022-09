Kot je poudaril kitajski predsednik, si morajo voditelji skupaj prizadevati za krepitev mednarodne ureditve, ki bo šla v smer večje pravičnosti in racionalnosti.

»Promovirati bi morali skupne vrednote človeštva, se odpovedati igram ničelne vsote in blokovski politiki (...) Odločno moramo podpreti mednarodni sistem, ki v središče postavlja Združene narode in mednarodni red, utemeljen na mednarodnem pravu,« je Xi sporočil zbranim kolegom, med katerimi so Putin, iranski predsednik Ebrahim Raisi in turški voditelj Recep Tayyip Erdogan.

Posameznih držav kitajski predsednik pri tem ni omenjal, a Kitajska tovrstne izraze običajno uporablja za kritike na račun ZDA in njenih tesnih zaveznic.

Obenem je Xi pozval tudi k poglobitvi sodelovanja na različnih področjih, ki pa naj temelji na vzajemnem spoštovanju »jedrnih interesov in razvojnih stopenj« posameznih držav. Odločno se je zavzel za načelo enake obravnave: »Veliki ne smejo šikanirati majhnih, močni ne šibkih.«

Ruski predsednik Putin je medtem v svojem nagovoru udeležencem vrha v Uzbekistanu izrazil zadovoljstvo, saj da postaja »naraščajoča vloga novih centrov moči, ki medsebojno sodelujejo«, vse bolj jasna in očitna.

»Odprti smo za sodelovanje z vsem svetom. Naša politika je povsem nesebična. Upamo, da bodo ostali (...) izvajali svoje politike v skladu z enakimi načeli ter prenehali uporabljati instrumente protekcionizma, nezakonite sankcije in gospodarsko sebičnost,« je dejal.

SCO poleg Kitajske in Rusije sestavljajo še Indija, Pakistan, Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan in Tadžikistan, tokratnega vrha, ki ga AFP označuje kot nekakšno protiutež Zahodu, pa se udeležujeta še predsednika Turčije in Irana.