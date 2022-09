»Sporočilo vsem novinarjem je, da bi bili lahko – upamo, da v bližnji prihodnosti – bolje zaščiteni pred napadi in različnimi ovirami, ki jim onemogočajo svobodno opravljanje dela,« je Jourova poudarila v odgovoru na vprašanje, kakšno je sporočilo stavkajočim novinarjem RTV Slovenija.

Podpredsednica Evropske komisije je sicer že julija ob predstavitvi letnega poročila o vladavini prava na podobno vprašanje odgovorila, da se je komisija priprave zakonodaje lotila tudi zaradi dogajanja na področju medijev v Sloveniji, vključno s prekinitvijo financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA).

»Primer negotovega financiranja STA je Evropski komisiji povzročal glavobole, ker smo videli, da je agencija v zelo težkem položaju, in da država ne jemlje dovolj resno obveznosti zadostnega financiranja,« je dejala ob današnji predstavitvi predloga uredbe o svobodi medijev.

V skladu s predlogom komisije mora biti financiranje javnih medijev ustrezno in stabilno, da bi zagotovili uredniško neodvisnost. Vodja in upravni odbor javnih medijev bosta morala biti imenovana na transparenten, odprt in nediskiminatoren način, še predvideva predlog akta.

Zaščita pluralizma in neodvisnosti medijev v EU je sicer eden od glavnih ciljev predloga akta o medijski svobodi, ki ga je danes sprejela in predstavila Evropska komisija.

Ureja še spoštovanje uredniške svobode ponudnikov medijskih storitev in izboljšanje zaščite novinarskih virov. Poleg tega bodo morali ponudniki medijskih storitev zagotoviti transparentnost glede lastništva ter sprejeti ukrepe za zagotovitev neodvisnosti posameznih uredniških odločitev.

Komisija ob tem predlaga vzpostavitev neodvisnega Evropskega odbora za medijske storitve, ki ga bodo sestavljali nacionalni organi, pristojni za medije. Vloga tega odbora bo predvsem zagotavljanje uresničevanja evropskega zakonodajnega okvira na področju medijev.

Cilj pa je tudi zagotoviti transparentno in pravično razdelitev finančnih sredstev znotraj enotnega medijskega trga. Med drugim bi z uredbo vzpostavili zahteve glede državnega oglaševanja v medijih.