Avgusta lani je območje z evrom beležilo triodstotno letno inflacijo, EU pa 3,2-odstotno.

Da je inflacija v območju evra avgusta na letni ravni dosegla 9,1 odstotka, je Eurostat sporočil že konec avgusta.

Najvišjo letno inflacijo je imela avgusta Estonija, in sicer 25,2-odstotno. Sledita Latvija (21,4-odstotna) in Litva (21,1-odstotna).

Na drugi strani so avgusta najnižjo letno stopnjo inflacije zabeležili v Franciji, znašala je 6,6 odstotka. Na Malti je bila inflacija sedemodstotna, na Finskem pa 7,9-odstotna.

V Sloveniji je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, avgusta 11,5-odstotna, kar je nekoliko manj od julijske 11,7-odstotne stopnje.

Cene energentov so v območju evra avgusta medletno porasle za 38,6 odstotka. Sledile so cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov, ki so se zvišale za 10,6 odstotka.

Cene neenergetskega industrijskega blaga so se medletno zvišale za 5,1 odstotka, storitve pa so se podražile za 3,8 odstotka.