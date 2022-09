Države, ki so jih po podatkih ZN v zadnjih 20 letih najpogosteje prizadeli ekstremni vremenski pojavi kot posledica podnebnih sprememb, so Somalija, Haiti, Džibuti, Kenija, Niger, Afganistan, Gvatemala, Madagaskar, Burkina Faso in Zimbabve.

Kot kaže Oxfamova študija z naslovom Lakota v svetu, ki se segreva (Hunger in a heating world), v teh državah zaradi lakote trpi 48 milijonov ljudi, medtem ko je leta 2016 njihovo število dosegalo 21 milijonov. Med njimi 18 milijonom ljudi grozi, da bodo od lakote umrli.

Oxfam ob tem navaja, da bi vse humanitarne potrebe v svetu za letos lahko pokrili z dobičkom, ki ga imajo energetski koncerni, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi, v 18 dneh. Po podatkih britanske organizacije so imela namreč ta podjetja v zadnjih 50 letih v povprečju 2,8 milijarde dolarjev dobička dnevno, po izračunih ZN pa bi za vse humanitarne potrebe v svetu letos potrebovali 49 milijard dolarjev.

Oxfam je pozval k večjemu obdavčevanju podjetij, ki onesnažujejo okolje. »Podnebne spremembe niso več tempirana bomba, temveč že eksplodirajo pred našimi očmi,« je dejala generalna direktorica Oxfama International Gabriela Bucher. »Zaradi njih so ekstremni vremenski pojavi, kot so suše, cikloni in poplave pogostejši in bolj smrtonosni, v zadnjih 50 letih pa se je njihovo število povečalo za petkrat,« je dodala.

Bucherjeva je še povedala, da so ponavljajoči se podnebni šoki zlomili milijone ljudi, ki jih že tako pestijo konflikti, vse večja neenakost in gospodarske krize, ter jih pahnili v hudo lakoto.