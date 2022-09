Na pragu jeseni, sploh po deževnih dneh, so gozdovi polni vseh vrst gob. Kjer še niso, pa še bodo. Z njimi moramo biti skrajno previdni, če nam namreč na krožnik zaide napačna, si lahko že z majcenim grižljajem nakopljemo hude zastrupitve ali še kaj bistveno hujšega. Obstajajo tudi gobe, ki so užitne le, če jih pravilno pripravimo, v nasprotnem primeru pa so lahko usodne. Nekatere gobe so celo tako zvite, da jih lahko brez škode zaužijemo le enkrat v življenju, že v drugem poskusu, morda čez dvajset let, pa je lahko ista vrsta gob pogubna. Že pred davnimi leti so pisali o zastrupitvah z njimi. Leta 54 pr. n. št. je tako gobova malica, ki mu jo je pripravila žena Agripina, ugonobila rimskega cesarja Klavdija. Podobno se je leta 1534 pripetilo papežu Klementu VII. in leta 1740 Karlu VI. Pa še marsikomu manj znanemu. Zato gob, ko so že zrezane, nikoli ne podarjamo, predvsem pa jih ne sprejemamo. Takšnih namreč ni več mogoče pravilno prepoznati in se prepričati, da mednje ni zašla kakšna strupena.

Ene najbolj prepoznavnih užitnih gob so jurčki. Pravijo jim tudi jesenski gobani, saj bolj množično poženejo šele ob koncu poletja in jeseni, ko je dežja dovolj. Ti nekakšni grofje med gobami so zaradi svojega edinstvenega okusa izjemno cenjeni v večini svetovnih kuhinj, njihova cena pa k sreči še zdaleč ne dosega tiste, ki jo držijo kralji in hkrati posebneži med gobami, tartufi. Sladokusci obe vrsti radi kombinirajo, saj se okusi imenitno ujemajo. Jurček je najokusnejši, če pripravimo svežega, kadar je teh gobanov v izobilju, pa jih lahko shranimo za pozneje. Eden od načinov je sušenje, verjetno pa je boljše zamrzovanje. Skrbno očiščene in dobro osušene jurčke položimo v vrečko in jih shranimo v zamrzovalnik. Pri tem moramo paziti, da jih še sveže narežemo na primerne kose, saj jih pred pripravo ni dobro odmrzovati, zamrznjenih pa ne moremo rezati.

Te aromatične gobe z rjavim klobukom, rumeno trosovnico in trebušastim betom lahko pripravimo na raznorazne načine. Morda jih le popražimo skupaj s čebulo, dodamo testenine ter posujemo s peteršiljem in morda parmezanom. Lahko jih zrežemo za gobovo juho, iz njih pripravimo omleto, različne omake … Jurčke lahko pripravimo tudi na za naše kraje manj običajen način. Narežemo jih na debelejše rezine, paniramo in ocvremo kakor strešnice. Pravi sladokusci si iz surovih jurčkov pripravijo karpačo, tako da jih narežejo na zelo tenke lističe, pokapajo z dobrim oljčnim oljem in limonovim sokom ter postrežejo s popečenimi kruhki s česnom.

Ozki rezanci z jurčki Sestavine za 4 porcije 400 g ozkih rezancev, 500 g svežih ali zamrznjenih jurčkov, 1 dl belega vina, 4 vejice peteršilja, 3 žlice oljčnega olja, 2 stroka česna, 3 žlice masla, 1 ščepec timijana, sol in sveže zmlet poper, 1 kos parmezana Priprava 1. Zavremo in osolimo vodo za testenine. Očiščene jurčke (polovico jih lahko nadomestimo s šampinjoni) z ostrim nožem na tanko narežemo. V veliki ponvi na oljčnem olju popražimo olupljene stroke česna, jih odstranimo, ko pozlatijo, in v ponev dodamo gobe (če uporabimo zamrznjene, damo v ponev še zamrznjene). Pražimo jih približno 3–4 minute, da tekočina povre in začnejo rjaveti (pri zamrznjenih traja nekoliko več). 2. Dodamo vino in timijan, povečamo ogenj in kuhamo, dokler vino ne izhlapi. Ogenj zmanjšamo ter dodamo sol in poper. Kuhamo še približno 10–15 minut. Ko so gobe kuhane, ogenj zmanjšamo in dodamo maslo. Ko se maslo stali, ponev odstavimo z ognja. 3. Testenine skuhamo na zob in jih odcedimo (pri tem prihranimo kozarec škrobnate vode z dna lonca) ter dodamo v ponev z gobami in maslom. Premešamo med gretjem na majhnem ognju. Testenine zelo hitro vpijejo tekočino, zato previdno primešamo malo vode od kuhanja testenin, da postanejo kremaste. Takoj postrežemo z naribanim parmezanom in nasekljanimi listi peteršilja. Čas priprave in kuhanja: 55 minut

Bučna juha s paradižnikom Potrebujemo 750 g očiščene buče (hokaido), 2 korenčka, 1 krompir, 1 čebulo, 2 žlici bučnega olja, 1 paradižnik, morsko sol, sveže zmlet poper, bučno olje, semena za okras. Priprava Bučo narežemo na krhlje, odstranimo semenje in lupino. Korenje ostrgamo, krompir olupimo in oboje na drobno narežemo. Paradižnik narežemo. Čebulo olupimo in sesekljamo. V loncu na bučnem olju opražimo čebulo, da postekleni. Dodamo bučo, korenje, krompir, paradižnik in premešamo. Zalijemo z 1 litrom vode in kuhamo 20 minut na srednji temperaturi, da se sestavine zmehčajo. Zmeljemo s paličnim sekljalnikom in pustimo, da ponovno zavre. Solimo in popramo, dodamo sok polovice limone ter muškatni orešček. Nadevamo v krožnike ter okrasimo z bučnim oljem in semeni.