»Morali bi se osredotočiti na razvojno sodelovanje ter izpostaviti vlogo različnih mehanizmov sodelovanja in prednosti obeh držav,« je še dejal Xi.

Kitajski predsednik je pozval tudi h krepitvi sodelovanja glede njegove globalne trgovinske pobude Pas in cesta in dejal, da bi morali Kitajska in Turčija prispevati k zaščiti mednarodnih industrijskih in dobavnih verig ter prehranske in energetske varnosti.

Odnose med Pekingom in Ankaro so v zadnjem času zasenčile mednarodne kritike domnevnih kršitev človekovih pravic Ujgurov, ki so etnično turško ljudstvo, in drugih muslimanskih manjšin v kitajski provinci Xinjiang. Poročilo o srečanju Xija in Erdogana sicer ne omenja Ujgurov ali kitajske regije Xinjiang.

Xi se je zadnji dan dvodnevnega vrha SCO v uzbekistanskem Samarkandu danes dvostransko sešel tudi s predsednikom Irana Ebrahimom Raisijem, v četrtek pa tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

SCO poleg Kitajske in Rusije sestavljajo še Indija, Pakistan, Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan in Tadžikistan, vrha pa se udeležujeta še predsednika Turčije in Irana.