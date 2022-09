»Hočemo, da svet ve, kaj se zares dogaja in kaj je povzročila ruska okupacija,« je dejal Zelenski. »Buča, Mariupolj in zdaj na žalost Izjum ... Rusija povsod pušča smrt. In za to mora odgovarjati,« je dodal.

Podrobnosti o številu umrlih ali vzroku njihove smrti ni podal, regionalni predstavnik policije Sergej Botvinov pa je za televizijo Sky News dejal, da so odkrili približno 440 grobov, pri čemer naj bi bili nekateri ustreljeni, drugi pa ubiti v obstreljevanju.

Vodja predsednikovega urada Andrij Jermak je medtem ob tvitu, v katerem je Rusijo obtožil umorov, objavil fotografijo gozdnatega območja, posejanega z lesenimi križi. Napovedal je izkop vseh trupel in forenzično preiskavo. Več informacij naj bi bilo znanih danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je nadzor nad mestom Izjum, ki se nahaja v regiji Harkiv, ponovno prevzela pred nekaj dnevi v okviru obsežne protiofenzive, ki je že dobršen del ozemlja na vzhodu države vrnila v roke ukrajinskih sil.

Izjum velja za pomembno prometno vozlišče in vhod v industrijsko regijo Donbas. Pred vojno je štel več kot 40.000 prebivalcev.