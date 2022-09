Isonzo je tretja v seriji videoiger o prvi svetovni vojni nizozemskega studia BlackMill Games. Njeni predhodnici Verdun in Tannenberg sta poustvarili bojišča zahodne in vzhodne fronte tega zgodovinskega konflikta, najnovejša izdaja pa se odvija na bojiščih vzdolž doline reke Soče. Po načinu igranja gre za prvoosebno strelsko-taktično videoigro, ki dve skupini po 20 igralcev sooči v boju za premoč na virtualnem bojnem polju.

Po navedbah ustanovitelja studia BlackMill Games Josa Hoebeja so pri razvoju serije iger o prvi svetovni vojni veliko pozornosti namenili zgodovinskim podrobnostim, z namenom igralcem ponuditi kar se da avtentično izkušnjo tega obdobja. Vse od uporabljenih orožij, uniform, vozil do same glasbe je bilo ustvarjeno s pomočjo zgodovinskih virov ter ob posvetovanjih s predstavniki zgodovinske in obramboslovne stroke za obdobje prve svetovne vojne.

Veliko pozornosti so prav tako posvetili poustvarjanju samih bojišč, zaradi česar so v začetku razvoja igre opravili tudi več ekskurzij na dejanske lokacije bojev, od italijanskih dolomitov do slovenskega Sabotina in Gorice. Trenutno igra ponuja šest virtualnih bojišč na obeh straneh današnje italijansko-slovenske meje, ki jih dinamično združuje ali prekinja glede na uspehe ali poraze igralcev. Ena izmed takšnih dinamičnih kampanj v igri je denimo 6. bitka soške fronte, ki se je zgodovinsko končala z avstro-ogrskim umikom in italijansko zasedbo Gorice.

Soška fronta, v italijanščini Fronte Isonzo, je med leti 1915 in 1917 potekala vse od Rombona na severu do izliva reke Soče v Tržaški zaliv na jugu. Bila je eno najbolj razgibanih in terensko zahtevnih bojišč prve svetovne vojne, kjer so boji potekali od pobočij alpskih masivov in dolin do furlanske ravnine. Obe strani sta tekom dveh let bojevanja utrpeli hude izgube. Avstro-Ogrska stran, na kateri so se borili tudi Slovenci, je preboj italijanske frontne črte dosegla šele oktobra 1917 v 12. soški bitki, znani tudi pod imenom čudež pri Kobaridu.

Razvijalci igre so že napovedali nadgradnje in nadaljnji razvoj igre z novimi vsebinami, ki vključujejo tako nova bojišča kot tudi oblike igre, opremo in uniforme.