Na več območjih v Sloveniji so v noči na petek zabeležili več kot 100 litrov padavin na kvadratni meter. Od 20. ure v četrtek do 5.30 danes so to mejo presegli na Šebreljskem vrhu (146,6 litra), v Idriji (125,1 litra), na Vrhniki (119,2 litra) in Blegošu (102,6 litra), je na spletnem omrežju Twitter zapisala Agencija RS za okolje.

Reki Gradaščica in Poljanska Sora sta v zadnjih urah v zgornjem toku močno narasli ter pričeli poplavljati. Padavine bodo na tem območju vztrajale, tako da se bodo poplavljene površine še povečale oziroma se bodo zjutraj in dopoldne širile dolvodno, so prek Twitterja sporočili iz Agencije RS za okolje. Tudi za danes Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje dolgotrajne krajevne nalive predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, so po doslej zbranih podatkih zabeležili 191 dogodkov po vsej državi. Aktiviranih je bilo 87 gasilskih enot, od teh šest poklicnih.

Javna gasilska služba v Ljubljani je do sedaj, z naslova četrtkovega neurja oziroma močnejšega deževja, opravila 58 intervencij. Poleg Gasilske brigade Ljubljana je sodelovalo še 20 prostovoljnih gasilskih enot. Tako je bilo na terenu skupaj 237 gasilcev ob pomoči 63 vozil. Občanom so razdelili tudi okoli 250 vreč peska.

Gasilci so po Sloveniji v večini primerov črpali meteorne vode iz kletnih prostorov stanovanjskih objektov, avtosalonov, dvoran, gospodarskih objektov, industrijskih stavb, knjižnic, nakupovalnih prostorov, poslovnih objektov, prodajaln, gostinskih prostorov, skladišč, šol, vrtcev, lekarne in Narodne galerije.

Voda je poplavila tudi več podvozov, iz katerih so morali gasilci reševati obstala vozila. Zaradi padavin se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov, zaradi katerih je bilo zaprtih več cest. Odstranili so več podrtih dreves in prekrili več streh objektov. V občini Ankaran pa se je pretrgal tudi električni kabel.

Narasli potoki in hudourniki so ogrožali več objektov, ki so jih gasilci zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Udar strele je zanetil požar na ostrešju stanovanjskega objekta v v Ljubljani. Požar je popolnoma uničil 50 kvadratnih metrov ostrešja in del kuhinje v mansardi. Zagorelo je tudi ostrešje gospodarskega poslopja v občini Kozje.