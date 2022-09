Tudi v tej sezoni bo v ligi ICEHL nekaj sprememb. Lani se je vanjo ob Ljubljančanih vrnil češki klub Znojmo, prvič je v njej zaigral italijanski Brunico. Med sezono je iz tekmovanja zaradi tragičnih dogodkov in dveh umrlih v ekipi izstopila Bratislava, ki je sprva napovedala vrnitev, poleti pa je vodstvo lige ICEHL presenetila z novo odpovedjo. Prav tako v ligi ne bo več avstrijskega Dornbirna in po letu dni spet ne Znojma, oba kluba imata finančne težave.

Tako bo tudi v novi sezoni v tekmovanju nastopalo trinajst klubov. Enajstim dozdajšnjim se bosta pridružili še ekipi Pioneers Vorarlberg, sicer projekt kluba Feldkirch, in Asiago, lanski prvak v alpski ligi. Italijani so v finalu premagali Sij Acroni Jesenice, ki se je tudi spogledoval z vrnitvijo, toda ker na Jesenicah v tako kratkem času niso mogli ugoditi vsem zahtevam vodstva tekmovanja, so se odločili, da še eno sezono ostanejo v alpski ligi. Ki so jo, mimogrede, minulo soboto začeli z domačo zmago proti Cortini s 4:0.

Liga prvakov ogrevanje

Ljubljančani so letošnjo sezono, tako kot tudi Salzburg, VSV Beljak in Fehervar, začeli s tekmami v ligi prvakov, kamor so bili povabljeni potem, ko so bili ruski in beloruski klubi izključeni iz mednarodnih tekmovanj. Za njimi so štiri odigrane tekme, tudi štirje porazi, po dva proti Turkuju in Wolfsburgu, vendar z igro, ki obeta. Preostali dve tekmi v ligi prvakov bo SŽ Olimpija igrala oktobra proti švicarskemu Zugu.

»Na vseh tekmah smo bili premalo zbrani pri zadnji podaji ali strelu proti vratom. In to je tisto, kar bomo morali vaditi na treningih. Telesno so bile to zelo naporne tekme, igra se še hitrejši hokej, a če bomo to znali prenesti v našo ligo, si lahko marsikaj obetamo,« je prepričan Žiga Pance, kapetan zeleno-belih, ki se v ligi prvakov še ni vpisal med strelce. Tako kot tudi ne ljubljanski tujci, kar bodo morali varovanci trenerja Mitje Šivica do nedeljske uvodne tekme v ligi ICEHL v Bolzanu izboljšati.

»Za zdaj še ne bomo menjali napadov. Marc-Olivier Vallerand, Chris Dodero in Joseph Garreffa resda še niso dosegli gola, a prihajajo v priložnosti in prepričan sem, da se jim bo prej ali slej odprlo. Preprosto bodo morali biti, tako kot domači igralci, bolj zbrani pred nasprotnikovimi vrati. Seveda ni najbolj prijetno, če izgubiš štiri tekme zaporedoma, toda veliko stvari delamo bolje kot lani. To je tisto, kar me navdaja z optimizmom,« je pred nedeljskim obračunom v Italiji dejal Mitja Šivic, ki je znova poudaril, da Ljubljančani ne smejo ničesar prehitevati.

Prvi cilj je končnica

»Določeno kakovost imamo, tujci, ki so prišli, so bolje pripravljeni od lanskih, napredovali so domači igralci. Zavedamo se, da nas letos druge ekipe ne bodo jemale z rezervo, kar pomeni, da bomo morali v vsako tekmo vstopiti s še več energije. Prvi cilj je uvrstitev v končnico,« je pred začetkom lige ICEHL odločen trener ljubljanskih hokejistov.

V lanski sezoni so Ljubljančani v njej obstali v četrtfinalu, ko jih je na sedmi tekmi pred svojimi navijači premagal VSV Beljak, letos si želijo narediti korak naprej. »Gremo tekmo za tekmo, videli pa bomo, kaj bodo tekme prinesle in za kaj si bomo morali še prizadevati,« ne želijo ničesar pod vodstvom Šivica prehitevati v ljubljanskem taboru.

Zeleno-beli se ugodnega izida nadejajo že nedeljo proti Bolzanu, dvakratnemu zmagovalcu takrat še lige EBEL (2014, 2018), ki je bil lani deveti po rednem delu tekmovanja. V kvalifikacijah za četrtfinale ga je obakrat premagal KAC. Obe medsebojni tekmi so lani dobili Ljubljančani, v gosteh s 6:2 in doma s 3:2, dve pa zaradi covida-19 nista bili odigrani. Ekipo Bolzana vodi 65-letni Kanadčan Glen Hanlon, v njej je enajst tujcev in še pet igralcev, ki imajo ob italijanskem tudi kanadsko državljanstvo.

Tekmovalni sistem lige ostaja podoben tistemu v prejšnji sezoni. Vsak od 13 udeležencev bo v rednem delu odigral po dvakrat doma in v gosteh z vsakim od tekmecev, prve tekme bodo na sporedu 16. septembra, zadnje pa konec februarja prihodnje leto. Prvih šest ekip rednega dela si bo že zagotovilo neposredno uvrstitev v končnico, tiste na mestih od sedem do deset pa bodo igrale še dodatne kvalifikacijske dvoboje za še dve prosti mesti v izločilnih bojih. V teh bodo tri najbolje uvrščene ekipe rednega dela lahko izbirale tekmece, v tekmah na izločanje pa bodo v vseh serijah igrali na štiri zmage.

*** 4 države bodo imele klube, ki bodo v tej sezoni igrali v ligi ICEHL. Največ, sedem, jih je iz Avstrije (beljaški VSV, Salzburg, celovški KAC, Innsbruck, Gradec, Vienna Capitals, Linz Vorarlberg), trije so iz Italije (Bolzano, Asiago, Pustertal), iz Madžarske je Fehervar, iz Slovenije SŽ Olimpija.