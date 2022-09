Kaja Juvan se je v drugem krogu najmočnejšega teniškega turnirja v Sloveniji pokazala v sijajni podobi. Ljubljančanka je proti branilki naslova Jasmine Paolini prikazala izjemen napredek v igri, ki sta ga v zadnjih mesecih gradila s trenerjem Zoranom Krajncem. Na žalost organizatorjev in publike je 72. igralka sveta dvoboj izgubila s 7:5, 2:6, 6:7 (5), a pokazala svoj bojevit in nepopustljiv značaj. V prvem nizu je po zaostanku z 2:5 dobila pet iger zapored, v tretjem bila večkrat v izgubljenem položaju, a dvoboj na osrednjem stadionu pripeljala do podaljšane igre. V njej je zadnjič vodila s 5:4, v nadaljevanju naredila dvojno napako, pri napadu na drugi servis tekmice pa je žogico poslala v mrežo.

Toskanka je igrala izjemno agresivno, večji del tekme narekovala oster ritem, tako s forehandom kot backhandom zabijala prave bombe. Na atraktivno igro je imela Slovenka odgovor ter ves čas skušala Italijanko spraviti v obrambni položaj. Večkrat ji je to tudi uspelo. A ne dovolj dobro, da bi na koncu Jasmine Paolini preprečila, da bi v dveh letih v Portorožu dosegla sedmo zaporedno zmago. Zadnja je bila pod vodstvom nekdanjega igralca Renza Furlana daleč najtežja. »Težko je po takšnem porazu. Ponosna sem na svojo igro, v Portorožu sem proti Alize Cornet in Jasmine Paolini pokazala, k čemu s trenerjem stremiva. Z agresivno igro sicer naredim kakšno napako več, a takšna je edina prav pot do napredka,« je prepričana 21-letna Kaja Juvan.

Strah je imel včeraj na najmočnejšem teniškem turnirju v Sloveniji velike oči. Vremenska napoved ni vzbujala upanja, da bodo organizatorji izpeljali dan brez prekinitev. Vse primorske nevihte so bile prizanesljive in Portoroža niso oplazile, so pa igralke predvsem pri servisu motili sunki vetra. Odlično formo je iz New Yorka prenesla v Slovenijo Katerina Siniakova. V Portorož je pripotovala kot zadnja, saj je skupaj z Barboro Krejčikovo osvojila OP ZDA med dvojicami. Zato je dvoboj prvega kroga igrala šele v torek, včeraj pa je prepričljivo ugnala tudi drugo tekmico, Britanko Jodie Anno Burrage. V današnjem četrtfinalu se bo Čehinja danes pomerila z Jasmine Paolini.

Izidi (nagradni sklad 250.000 ameriških dolarjev), četrtfinale: Siniakova (Češ) – Burrage (VB) 7:5, 6:1, Parry (Fra) – Potapova (Rus) 7:6 (2), 6:4, Raducanu (VB, 1) – Friedsam (Nem) 5:7, 6:0, 3:6, Juvan (Slo) – Paolini (Ita) 7:5, 2:6, 6:7 (5), dvojice, četrtfinale: Klepač, Siegemund (Slo, Nem, 1) – Dart, Panova (VB, Rus) 5:7, 2:6.