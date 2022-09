Pred lansko vnovično izvedbo turnirja WTA v Portorožu po enajstih letih je bil prvi dan govor predvsem o nepozabnih finalih na OP ZDA med Novakom Đokovićem in Daniilom Medvedjevom ter Emmo Raducanu in Leylah Fernandez. Teniški svet je obžaloval mejnik osvojitve vseh štirih turnirjev največje četverice Đokovića ter pozdravil novi val teniških igralk, ki mu kraljuje Raducanujeva. Udeležba na turnirju serije 250 je bila lani v Portorožu dobra, teniški navdušenci so lahko potešili svoje apetite. Letos pa je turnir naredil glede na imena nastopajočih dva koraka naprej. Na Obali v teh dneh poteka eden najmočnejših turnirjev serije 250 doslej. Največji zvezdnici sta Emma Raducanu in letošnja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina, mesto številke ena pa je vsaj do včeraj pripadalo 19-letni Britanki.

Senzacionalni poraz

Ko se je po senzacionalnem porazu v prvem krogu letošnjega OP ZDA agent Raducanujeve dogovoril z direktorjem turnirja Gregorjem Krušićem, da bo nastopila v Portorožu, je novica zakrožila po svetu. Največji slovenski turnir je dobil povsem nove razsežnosti, saj je britanska najstnica ena najpopularnejših športnic na Otoku. Mediji jo spremljajo na vsakem koraku, od nje želijo izvedeti tudi najmanjše podrobnosti. V takšnih okoliščinah se športnik težko znajde. Emma je v zadnjem letu menjavala trenerje in čakala, da se vrne na zmagovita pota, a forme, s katero se je povzpela med teniške nesmrtneže, ni našla. V Portorožu se je bilo ob spremljanju njene igre mogoče prepričati, da je še daleč od lanske iz New Yorka. Na svetovni lestvici je kot branilka naslova po porazu v prvem krogu proti Francozinji Alize Cornet z enajstega nazadovala na 83. mesto. Tudi v Portorožu ne bo dobila veliko točk na lestvici, saj je včeraj v dvoboju drugega kroga senzacionalno izgubila z Nemko Anno Leno Friedsam, potem ko je v prvem nizu zapravila nemogoče ter bila kljub dejstvu, da je v drugem nizu tekmici zavezala kravato, boleče kaznovana.

»V New Yorku sem imela visoke cilje, a po porazu v prvem krogu sem jih morala spremeniti. Pozno sem se odločila, da bom tekmovala v Portorožu. Na vsakem koraku sem se prepričala, da je bila odločitev pravilna. V Slovenijo sem pripotovala že sredi prejšnjega tedna in sem trdo trenirala. Tudi okolje je prekrasno. Opazujem sončne zahode in uživam v razgledih. Tudi počutim se dobrodošlo. Lepo je, ko dobiš potrdilo, da si se odločil pravilno. A v Portorož nisem prišla uživat, temveč trdo trenirat. Rada bi postavila dobre temelje za prihodnjo sezono,« je dejala Emma Raducanu ter priznala, da je turnir serije 250 v Portorožu njen doslej najzahtevnejši in eden najbolj kakovostnih v tej sezoni. »Težko je dobiti vsak dvoboj. Turnir v Sloveniji dokazuje, kako težko je po eni strani napredovati na svetovni lestvici, po drugi strani pa tudi obdržati pozicijo.«

Na hrbtu s tarčo

Najboljša britanska teniška igralka je dejala, da se je v enem letu, odkar je zmagala na OP ZDA, zelo spremenila. Pravi, da v rezultatskem smislu še zdaleč ni zadovoljila apetitov. Počutila se je, kot da bi na hrbtu nosila tarčo. »Vse tekmice so me želele premagati, proti meni so igrale morda celo bolje od svojih zmožnosti. Ko pogledam nazaj, lahko rečem, da sem hvaležna za izkušnjo. Utrdila sem se kot športnica in oseba nasploh. Tiskovnih konferenc in medijskih obveznosti sem se nekako navadila. Manj prijetno je, da sem pod lupo na vsakem koraku zunaj igrišč, mediji pa radi v marsičem pretiravajo. Zavedam se tudi, da sem vzornica številnim mladim teniškim igralkam. Tega ne jemljem kot pritisk, temveč kot odgovornost in poslanstvo.«

Emma Raducanu je izpostavila, da ima izjemno željo, da se povzpne na svetovni lestvici. Pripravljena je garati, sočasno pa se zaveda, da vzpon ne bo tako hiter, kot je bil, ko je osvojila OP ZDA na šele svojem tretjem tekmovanju serije WTA. »Sem izkušenejša in boljša igralka, kot sem bila. In to me navdaja z optimizmom. Pripravljena sem se boriti. Veseli me, da napredujem v igri in da sem vse bolje fizično pripravljena. Moram se spopasti s to fazo razvoja.« Ob koncu pogovora s tremi slovenskimi poročevalci v Portorožu se je dotaknila še nedavne smrti kraljice Elizabete II. »Ko sem slišala novico, sem bila šokirana in pretresena. Kraljica Elizabeta II. je bila tako zame kot vse druge Britance nekakšen steber. Medtem ko se je svet spreminjal, je ona ostajala enaka in bila vzornica vsem nam. Velika Britanija bo žalovala še nekaj časa.«