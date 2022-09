Pravijo, da šport ni vedno najbolj pravičen in da ne zmagajo vedno najboljši. A na tekmi lige prvakov med Realom iz Madrida in Leipzigom se je zgodilo prav to, zmagali so gostitelji, čeprav niso bili izrazito boljši. Toda kar šteje, je to, da so zabili dva gola, kar pomeni, da so v skupini F s šestimi točkami na prvem mestu. Z 2:0 so bili boljši od Leipziga. »Zmago smo si zaslužili. Bili smo boljši, zabili smo dva gola,« je dejal David Alaba, vratar Thibaut Courtois pa je dodal: »Nismo igrali najbolje, toda dosegli smo dva gola, kar šteje največ, saj smo so si priborili nove tri točke.« Real je oba gola dosegel v zadnjih desetih minutah.

Zanimivo je bilo tudi v Manchestru, ki (odkar se mu je pridružil norveški stroj za gole Erling Braut Haaland) zadeva kot za stavo. »Na koncu smo pokazali svojo kakovost. Znova smo dokazali, da znamo igrati nogomet. Ponosen sem na zadnjih 25 minut igre. Zabili smo dva prekrasna gola,« se je smejalo Erlingu Brautu Haalandu, ki je potem, ko je okrepil angleškega prvaka, uresničil otroško željo.

Zelo zanimiva je bila tudi tekma v Izraelu, kjer je PSG na gostovanju pri Maccabiju slavil s 3:1. Lionel Messi je prispeval gol in podajo, Kylian Mbappe in Neymar pa sta bila preostala strelca za Parižane. Messi je postal prvi nogometaš, ki se je vpisal med strelce v 18 zaporednih sezonah lige prvakov. V omenjenem tekmovanju je zadel že proti tekmecem iz kar 19 različnih držav. »Moramo biti še boljši in predvsem bolj učinkoviti. Razmere so bile težke, saj je bilo zelo vroče. Toda to je liga prvakov. Kljub temu smo se dobro odzvali in zmagali,« je dejal napadalec Kylian Mbappe.