Poletja je definitivno konec, prva polarna fronta je pomahala poletnemu razkošju v slovo. Eni so to prenesli povsem stoično, drugi pač ne. Dejan Vunjak je eden tistih, ki se kar ne more sprijazniti, da je vsega lepega konec. Na spletnem mestu točno.to, kjer so opazili njegov odtis v spletni stratosferi, so zapisali, da je med poletjem kar veliko nastopal in še vedno tako tudi ostaja, kajti njegova glasba je ljudem všeč in vedno ima lepo in pozitivno energijo. A kljub pomanjkanju časa bi si želel imeti še malo poletja, saj to, kot se je obregnil ob svoje zvesto občinstvo na medmrežju, vedno prehitro mine. Analitiki njegovega spletnega javljanja so brž ugotovili, da je Dejan poletni človek, ki je rad med ljudmi in se z njimi rad druži zunaj, ter ga ohrabrili, da sami neizpodbitno verjamejo, »da komaj čaka, da bo zima minila, čeprav se niti še ni začela. Na srečo ima veliko koncertov in mu družbe ne bo manjkalo.«

Poletju so v slovo pomahali tudi v reviji Lady, kjer so izpostavili, da so letošnje počitniške dni med drugim zaznamovali tudi odpovedani letalski prevozi in vse prevečkrat visoke cene na počitniških destinacijah. Ugotovili so še, da počitnice niso vedno brezskrbne in lepe, temveč znajo biti tudi marsikdaj grenka izkušnja, in brž poklicali nekaj slavnih osebnosti in jih pobarali, ali so tudi oni na dopustu doživeli kakšno bridko izkušnjo. Diva slovenskih gledaliških odrov in televizijskih ekranov Zvezdana Mlakar je imela bridko izkušnjo na popotovanju po ZDA, kjer je bilo v Dolini smrti, kot je pripovedovala, res ekstremno vroče, več kot 50 stopinj Celzija. »Takšne vročine prej še nisem doživela. Ustavili smo se v tamkajšnjem kampu, kjer so gasilci sproti polnili bazen s svežo vodo, ker je bila ves čas prevroča, vrnili smo se v avtodom in ugotovili, da je tudi nam crknil hladilnik z zmrzovalnikom in da se je sladoled, ki smo ga imeli notri, začel cediti po vsem avtodomu,« je spomine na spopad z vročinsko ujmo opisala Mlakarjeva.

Še huje jo je skupil slovenski plesni prvak in televizijski komentator Andrej Škufca, ki je preživel napad strupene leteče »beštije«. Na poročnem potovanju na Sejšelih ga je pičil sršen. »Tri dni sem imel vročino in moram reči, da je bilo kar neprijetno tri dni preživeti v postelji,« se je o prvih medenih počitnicah razgovoril Škufca in potožil, da je morala novoporočenka tri dni sama ležati na plaži.

Po Pahorju Pahor

Ne glede na vse slavne osebnosti, ki prebivajo v Sloveniji in jih opevajo literarni biseri sodobne tiskane literature, pa je bilo največ pozornosti v sredstvih javnega obveščanja namenjenih smrti kraljice Elizabete II, ki je preminula po sedemdesetih letih vladanja deželam Anglije, Škotske, Walesa, Severne Irske in še današnjim štirinajstim preostalim kolonijam oziroma čezmorskim ozemljem. Njenemu veličanstvu v slovo sta se med drugimi priklonila tudi uspešna slovenska samopromotorja, kot je dandanes moderno temu reči, predsednik Borut Pahor in štajerski čudežni slavec Damjan Murko. Njuni poslanici so ujeli na portalu točno.to in kraljico počastili z besedami, da za njo ne žaluje samo Slovenija, temveč celoten svet. Pahor, ki se bo imel priložnost celo udeležiti pogreba njene gnade, je denimo napisal, da je »Kraljica Elizabeta II. v evropsko in svetovno povojno zgodovino vtisnila neizbrisen pečat. Z njo izgubljamo zgodovinsko osebnost, ki je simbolizirala trdnost in zaupanje. Hvaležen sem, da sem jo imel možnost osebno srečevati in občudovati, nazadnje v začetku 2019 v Buckinghamski palači ob uradnem obisku Združenega kraljestva.« Tudi Damjan Murko za pokojno kraljico ni skoparil s komplimenti, saj je poudaril, da » je bila dama, po kateri lahko rečem, da sem se tudi veliko naučil. Njena moralna drža in odgovornost mi nista tuja. Počivaj v miru, velika ikona.«

Če so ob smrti njegovega visočanstva kralja ali kraljice v Združenem kraljestvu navajeni vzklikati »kralj je mrtev, naj živi kralj,« bi pri nas glede na prebrano v reviji Jana lahko mirne volje lahko rekli, da po Pahorju, ki se počasi poslavlja z lokalnega političnega prizorišča, prihaja Pahor. Predsednikovega sina Luke Pečarja Pahorja sicer še ni med letošnjimi kandidati na predsedniških volitvah, ne bo pa nič presenetljivega, če ga bomo kdaj v prihodnosti občudovali kot politika in morda celo predsednika. Mali Pahor je namreč sila vešč modernih političnih veščin, še posebej diplomatskih. Pa ne samo to, po očetu je podedoval še druge talente, saj smo lahko prebrali, da je med študijem na Dunaju, tako kot njegov oče v času pred in med predsedovanjem narodu, opravljal kup različnih poklicev. Kot je obelodanil Luka, je na Dunaju opravljal delo kot natakar, portir, prodajalec, delal je v kuhinji in opravljal še druga študentska dela in na ta način pridobival dragocene izkušnje, ki jih s pridom uporablja še danes, ko je z obema nogama na poti v diplomacijo, saj se ukvarja z izobraževanjem diplomantov, ki želijo postati diplomati.

Nenavadni protokoli

Smo se pa, kot vse kaže, v Sloveniji povsem navdušili nad togimi in pompoznimi protokolarnimi pravili, ki sicer bolj pritičejo kraljevskim navadam. Medmrežni svet se je minule dni nasmihal in hihital nenavadnemu protokolarnemu mehanizmu, ki ga je sprožil minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec, ko je z vojaškimi častmi in postrojeno častno gardo na delovni obisk sprejel predsednico računskega sodišča Jano Ahčin. A kot smo izvedeli iz pojasnila, ki je priromal iz kabineta obrambnega ministra, je takšna povorka povsem primerna in vredna časti takšne inštitucije, kot je predsednik računskega sodišča, ker je protokol pač protokol in kot je zapisano v temeljnih vojaških aktih, »direktiva: Izvajanje gardnih in vojaških protokolarnih nalog v SV, določa, da se predsednika Ustavnega, Vrhovnega in Računskega sodišča ter Varuha človekovih pravic ob njihovem uradnem obisku na MORS sprejme z vojaškimi častmi s postrojeno častno enoto, sestavljeno iz Garde in Orkestra SV,« so vse protokolarne nevedneže odpravili Šarčevi svetovalci za stike z zainteresirano javnostjo.

To pa še ni vse, kar se je šaljivega zgodilo na političnem odru. V Slovenskih novicah so ob pomanjkanju zgodb iz vsakdanjega življenja našega zvezdniškega življa iz bolj estradnega sveta, ki se skriva kot že dolgo ne, morali začeti brskati po preteklosti političnih veljakov in našli fotografijo poslanca Mihe Kordiša in ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki se po njihovih informacijah že dolgo poznata, o čemer priča fotografija iz leta 2014. »Fotografija sicer nakazuje tesen, morda celo romantičen odnos med portretirancema, sodeč po komentarjih, pa Vrečkova in Kordiš vendarle nista bila par. Fotografija je nastala v času priprav na parlamentarne volitve 2014, na njej pa Kordiš z nosom na rahlo boža kolegičin vrat,« so ugotovili ob strokovnem ogledu fotografije in pripisali še Kordišev zapis ob njej, ki pravi, da je omenjena poza »stranski produkt priprave volilnega materiala. Asta Vrečko, ni vrag, da nama tole ne zmaga volitev,« kot je zapisal takrat eden najbolj prepoznavnih obrazov Levice.