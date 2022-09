Srbski gazda

Že nekaj tednov se v Srbiji krešejo mnenja o tem, ali bi dovolili ali prepovedali parado ponosa. Politika jo je prepovedala. In to kljub temu, da je srbska premierka odkrita lezbijka, ki v državni rezidenci živi s svojo ženo in otrokom. Ne glede na to, da je premierka v medijih večkrat dejala, da nikoli ne bo sprejela razmišljanja, da skupnost LGBT »nasprotuje tradiciji in vrednotam naše družbe«, je obveljala beseda heteroseksualnega predsednika Aleksandra Vučića. Tako ni dileme, kdo je v Srbiji gazda in kdo je v politiki le za okras.