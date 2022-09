Dne 13. 8. 2013 sva naslovila pobudo za dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL ID). Odgovora ni bilo. Predstavila sva svoje zamisli o celostni rešitvi ljubljanskega železniškega vozlišča (tovorni in potniški železniški promet) ter avtomobilskega in avtobusnega prometa. MOL na najine dobronamerne dopise in strokovne predloge ne odgovarja. Tudi najini napori za izločitev tovornega železniškega prometa iz središča mesta na alternativno južno-vzhodno obvoznico MOL ne namerava proučiti. Zato najino pobudo MOL-u pošiljava tudi v Pisma bralcev.

Že leta opozarjava na neprimerno odtujitev strateško pomembnega zemljišča Emonike, pa tudi na pomembnost zemljišč ob železnici na Masarykovi cesti. Državni prostorski načrt (DPN) za območje Masarykova cesta–Trg OF–Dunajska cesta–Vilharjeva cesta–Šmartinski podvoz in nazaj na Masarykovo cesto, ki bi omogočil kakršnokoli načrtovanje na tem območju, ni izdelan. Tudi potek prog na ljubljanskem železniškem vozlišču ni znan.

Zemljišče Emonike je bilo prodano Madžarom za bagatelno ceno 22 milijonov evrov s stavbno pravico vred in izgubo 139 milijonov evrov, kar je vrednost nadgradnje železniške in avtobusne postaje, ki bi jo po pogodbi iz leta 2007 moral financirati madžarski partner. Emonika bo grajena na zemljišču, skozi katerega potekajo vse lokalne in mednarodne proge, je središče nerešenega železniškega vozlišča. Emonika jug in Emonika sever omejujeta razvoj železniške infrastrukture, saj lahko v Ljubljani v bodoče prej ali slej pričakujemo hitre InterCity vlake, ki povezujejo evropske prestolnice.

Tudi projekt poglobitve železnice je še vedno aktualen, zagotavljajo odločujoči. Avtobusno in železniško postajo naj bi gradili tako, da poglobitev v bodočnosti ne bo problematična, istočasno pa nameravajo v kratkem rušiti nadvoz nad Dunajsko cesto ter povečati in spremeniti Šmartinski podvoz, kar je popoln nesmisel. S tem tudi lokacija avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti z nepotrebno prometno pentljo, ki podaljšuje čas potovanja in povečuje zdravju škodljive emisije ter tako vpliva na zdravje in smrt občanov, ni logična. Vse avtobusne linije so povezane s Fabianijevem obročem, ki tangira železniško postajo. Avtobusna postaja bi morala imeti direkten dostop iz Fabianijevega obroča – Masarykove ulice, kjer se sedaj prodajajo zemljišča.

Projekta, ki bi rešil problem mestnega avtobusnega prometa v povezavi z železniško in avtobusno, postajo še nismo videli (Dnevnik, Peter Pahor, 9. 6. 2022, Prestop z vlaka na LPP bo ključen). Koncept ZMAJ prikazuje pred železniško postajo en vozni pas za taksi avtomobile, en vozni pas za LPP in en vozni pas za pretočni promet na Fabianijevem obroču. Vmes je tudi aleja dreves. Iz sredstev javnega obveščanja smo izvedeli, da se je število voznih pasov po Masarykovi ulici zaradi povečanja parcel slovaškemu investitorju zmanjšalo s šestih na štiri pasove.

Pred postajnim poslopjem je potrebna ploščad širine vsaj štirih metrov, vsaj trije pasovi za taksi vozila in shuttle vozila ter kratkotrajno postajališče privatnih avtomobilov pri prihodu in odhodu potnikov, vsaj tri pasove za neoviran LPP promet, ter vsaj tri pasove za pretočnost avtomobilov in medkrajevnih in mednarodnih avtobusov na Fabianijevem obroču. Poleg tega gre še za uvoze in izvoze po poročilih 4500 avtomobilov iz in v podzemne garaže. Prometni problem je treba rešiti še pred prodajo zemljišč ob Masarykovi ulici za nove hotele. Ta resnična problematika, ki bi kljub šestim pasovom še vedno zahtevala posebne rešitve ob Masarykovi cesti, je nerešena in izgleda sploh ne zanima odločujočih.

Najin predlog je: ustaviti planiranje in gradnjo ter počakati na potrditev DPN, preveritev vpliva na okolje ter na končno odločitev poteka prog skozi Ljubljano. Arhitekturni natečaj pa bi moral biti pravilo za izbor optimalnih rešitev. Saj gre za naše mesto in ne za Bratislavo.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Z. Kovač, u. d. i. a., Ljubljana