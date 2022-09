Kitajski predsednik Xi Jinping se je včeraj prvič po začetku vojne v Ukrajini srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Do dvostranskega srečanja, na katerem sta predsednika potrdila prijateljstvo med državama, je prišlo ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Uzbekistanu. Xi je povedal, da je Kitajska pripravljena skupaj z Rusijo prevzeti vlogo »velike sile«. Seveda je očitno, kdo bi bil v tem tandemu močnejši, saj je Kitajska gospodarsko desetkrat močnejša.

Kljub nakazani pripravljenosti za skupno krojenje svetovne politike prijateljstvo med državama ni brezmejno, pa čeprav sta si predsednika na februarskem srečanju obljubila brezmejno prijateljstvo med državama. Ob srečanju s Xijem se je Putin zahvalil za »uravnoteženo stališče glede ukrajinske krize«. Presenetljiv pa je bil pristavek ruskega predsednika, da razume kitajsko zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini in da bo v pogovorih s Xijem predstavil ruska stališča. Ali so bila to znamenja trenj med Moskvo in Pekingom, je ostalo neodgovorjeno.

Kitajska noče sankcij Zahoda

V Pekingu vodijo precej razčlenjeno politiko glede vojne v Rusiji. Kitajska ni obsodila ruske agresije na Ukrajino, so pa obsodili zahodne sankcije in zahodne pošiljke orožja Ukrajini, za vojno pa krivijo ZDA in Nato. Toda ruski predsednik je včeraj gotovo zaman poskušal prepričati Xija, naj mu pomaga z orožjem.

Kitajska si namreč noče še sama nakopati sankcij Zahoda, ki bi pomenile, da bi se zahodni trgi zaprli za Kitajsko. Toliko manj je Xi pripravljen na tak udarec svojim podjetjem, ker bi to samo še dodatno oslabilo kitajsko gospodarstvo, ki je že tako v največji krizi v zadnjih tridesetih letih. Glavna vzroka zanjo sta nepremičninska kriza in ničelna toleranca do covida, ki je marsikje, spomladi tudi v izjemno bogatem Šanghaju, ohromila gospodarstvo.

Dolgovi s svilne ceste slabijo gospodarstvo

Sedanje kitajske gospodarske težave poslabšujejo dolgovi, ki so se nabrali ob projektu novih svilnih poti, s katerimi si je hotel Xi Jinping postaviti spomenik. Gre za velikanski projekt gradnje infrastrukture na vseh celinah sveta, s katerim je Xi hotel omogočiti širitev trgov za kitajska podjetja. Najbolj očiten primer spodletelosti tega projekta je Šrilanka, ki je bankrotirala s svojimi velikimi projekti in ima kar 50 milijard evrov dolgov do tujine, največ pri Kitajski.

Sploh je za večji del investicij za projekt svilnih cest, ki znašajo več kot 800 milijard evrov, dala poroštvo kitajska država. Številne države, v katere je Kitajska tako investirala milijarde, pa so v težkem finančnem položaju, tudi Pakistan, Argentina in Egipt. Projekt novih svilnih poti se zdaj usmerja le še na črpanje nafte in plina, ne pa več na gradnjo cest, letališč, pristanišč in podobnega.

Prvič po tisoč dneh v tujini

Xi zaradi covida ni potoval v tujino vse od januarja 2020. Njegova vlada še vedno poskuša s strogimi ukrepi ustaviti širjenje virusa. A pomembna je tudi diplomacija in zato je zdaj v srednji Aziji, kjer je glavni tekmec za vpliv Kitajske prav Rusija. Najbrž hoče s tem obiskom v tujini, prvim po skoraj tisočih dneh, pokazati, kako trden je njegov položaj voditelja v državi in partiji pred njenim oktobrskim kongresom, ko naj bi mu delegati potrdili tretji petletni mandat.

Že v sredo je Xi obiskal 20-milijonski Kazahstan, ki je za Kitajsko med drugim pomemben zato, ker meji na kitajsko provinco Xinjiang, kjer je v taboriščih za prevzgojo zaprtih milijon Ujgurov pa tudi več tisoč pripadnikov kazahstanske manjšine. Prav kitajski Kazahstanci, ki so zbežali v Kazahstan, so največkrat pričali o teh taboriščih, a je kazahstanska vlada to ustavila. Sicer pa kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev ni podprl »specialne operacije« v Ukrajini, čeprav mu je januarja ob nemirih v Kazahstanu Putin s svojimi specialci pomagal ostati na oblasti. Ker noče postati odvisen od Kremlja, se Tokajev zbližuje s Kitajsko.

Za Xija je Kazahstan tudi simbolično pomemben, saj je v njem leta 2013 dal pobudo za nove svilne poti. Pravzaprav je Kazahstan ena redkih držav, v katerih se je projekt svilnih cest posrečil. Kitajska je v Kazahstan vložila več deset milijard evrov, zdaj pa naftovodi in plinovodi, ki vodijo iz Kazahstana na Kitajsko, obratujejo s polno paro.

Zadnje srečanje predsednikov tik pred vojno v Ukrajini Zadnjič sta se Xi in Putin srečala v Pekingu na odprtju zimskih olimpijskih iger letošnjega februarja. Nekaj tednov pred začetkom ruskega napada na Ukrajino sta si obljubila »brezmejno prijateljstvo«. Kraj tokratnega srečanja je uzbekistanski Samarkand, kjer poteka vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ustanovljene leta 2001. V njej so Kitajska, Rusija, Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Indija in Pakistan. Iran ima status opazovalca, kot »partner v dialogu« pa sodeluje turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je imel v četrtek kot eden glavnih mirovnih posrednikov pomembne pogovore s Putinom, tudi o izvozu ukrajinskega žita.