Priznanje je na dogodku v Vili Bianca v Velenju prevzel Franc Pišek, direktor podjetja Pišek – Vitli Krpan. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili podjetje Carbonautica, d. o. o., ki ga vodi direktor Igor Rozman, ter podjetje Robust, d. o. o., katerega direktor je Marko Krajnc.

Dokazujejo: z “gazeljo miselnostjo” je mogoče uspeti tudi v manj ugodnih okoljih

Metodološka komisija je v obrazložitvi izbora prejemnika priznanja Gazela savinjsko-zasavske regije 2022 zapisala, da podjetje Pišek – Vitli Krpan že vrsto let dosega odlične rezultate. Na odru izbora Gazela so prvič stali leta 2008 in leta 2021 osvojili priznanje srebrna gazela Slovenije.

Za področje občin Rogatec, Rogaška Slatina, Kozje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah so svetla podjetniška zvezda in pomemben zaposlovalec. S stalnim razvojem dokazujejo, da je z »gazeljo miselnostjo« tudi v manj ugodnih okoljih mogoče dosegati uspehe, ki so pomembni za vso Slovenijo. Odgovornost za ljudi, delovna mesta in ustvarjanje dovolj visoke dodane vrednosti za dostojanstveno življenje razumejo kot svojo družbeno odgovornost.

Človeški kapital v Krpanovi inovativni kulturi ustvarja novo vrednost

Paradni izdelek podjetja je gozdarski vitel. Krpan je v močni svetovni konkurenci eno najbolj prepoznavnih podjetij oziroma blagovnih znamk v dejavnosti gozdarske mehanizacije. V letu 2021 so ustvarili 44,7 milijona evrov prihodkov, kar pomeni podvojitev prodaje v petih letih.

Kolektiv 243 sodelavcev se v letu 2021 ponaša z zavidljivo ustvarjeno dodano vrednostjo: ta presega 72.000 evrov na zaposlenega. Nadpovprečni rezultati so plod inovativnosti, vlaganja v intelektualno lastnino in robotizacijo. V podjetju razumejo vrednost človeškega kapitala, z njim ne ravnajo kot z resursom, ki ga trošiš. Človeški kapital se v Krpanovi inovativni organizacijski kulturi plemeniti ter podjetno ustvarja novo vrednost.

Poskrbeli so tudi za Krpan navdušence

Odlikujejo se tudi na področju marketinga; skrbno upravljajo in razvijajo svojo blagovno znamko. V letu 2021 so po zgledu avtomobilistov in športnih klubov zagnali t.i. »fan shop«. Ugotavljajo, da ljudje radi kupujejo njihova oblačila in pripomočke; kmetje in gozdarji po celem svetu se radi pohvalijo, čigavo gozdarsko mehanizacijo imajo v lasti. Trdoživo podjetje Pišek – Vitli Krpan, vzor v dokazovanju »da se«, je metodološka komisija izbrala za gazelo savinjsko-zasavske regije 2022.

Carbonautica, mojstri kompozitnih volanov za jadrnice in motorna plovila

Družinsko podjetje Carbonautica kot proizvajalec kompozitnih volanov za jadrnice in motorna plovila uspešno deluje na izjemno nišnem trgu. Sodeluje z vsemi največjimi izdelovalci jadrnic na svetu. V razvojno naravnano in močno blagovno znamko se je razvilo iz hobija ustanovitelja Igorja Rozmana, ki je iz ogljikovih vlaken izdeloval makete letal. Volani iz steklenih vlaken danes predstavljajo 75 odstotkov njihove prodaje. V tujino izvozijo kar 98 odstotkov proizvodnje, v razvoj pa vlagajo do 15 % letnega prometa.

Robust, razvojniki strojev v reciklažnem in gozdarskem sektorju

Podjetje Robust je sinonim za kakovostne, zanesljive in trpežne stroje v reciklažnem in gozdarskem sektorju, ki so plod lastnega razvoja mlade ekipe razvojnikov, vodi pa ga direktor Marko Krajnc. Podjetje je zraslo na temeljih blagovne znamke Robust, ki jo je ustvarilo matično podjetje Sico. Kar 60 odstotkov proizvodnje Robust izvozi v več kot 30 državah po vsem svetu. S širitvijo proizvodnih prostorov bodo zagotavljali nadaljnjo rast: po njihovi oceni je v gozdarskem sektorju ta lahko 30%, v reciklažnem pa tudi do 40%.

Pišek – Vitli Krpan lani domov odnesli srebrno gazelo

Podjetje Pišek – Vitli Krpan na čelu z direktorjem Francem Piškom je priznanje za gazelo savinjsko-zasavske regije prejelo tudi lani, nato pa na nacionalni razglasitvi domov odneslo tudi srebrno gazelo 2021. Nominirani podjetji lanskega regijskega izbora sta bili tudi podjetje Chipolo, ki ga vodi Primož Zelenšek, in podjetje Hermi, katerega direktor je Miran Rauter.