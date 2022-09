Turistične agencije se po covidnem šoku pobirajo

Organizatorji potovanj se po šoku, ki so ga doživeli zaradi zaradi epidemije covida-19, počasi pobirajo, saj so ljudje željni potovanj. Toda delo jim otežujejo spremembe urnikov in odpovedi letov ter padanje ravni hotelskih storitev, ki so posledica hude kadrovske stiske.