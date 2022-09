#intervju Miran Zupanič, režiser: Skrivnostni lovci sarajevskega safarija

Nekdo z zakritim obrazom, ne pa tudi zakritim glasom, v slovenščini pripoveduje o tem, kako ga je najela »ena pomembna ameriška agencija«, da bi v času vojne v Bosni in Hercegovini z akreditacijo novinarja spremljal dogajanje med vojskujočimi se stranmi in ji o tem poročal. Med svojim opazovanjem je naletel tudi na sprevržen način lova na ljudi, pravzaprav ostrostrelsko streljanje na ljudi v obleganem Sarajevu, ki so si ga za drag denar (še najdražji je bil uboj otroka) privoščili nekateri tujci (Američani, Kanadčani, Rusi, Italijani, morda tudi Slovenci). O tem govori dokumentarni film Sarajevo safari, ki ga je v produkciji Arsmedie in koprodukciji sarajevske TV Al Jazeera režiral Miran Zupanič, profesor na AGRFT in avtor ducata dokumentarnih in igranih filmov. Ta njegov tretji »bosanski« film (že leta 1993, torej še v času vojne v Bosni, je posnel dokumentarec Oči Bosne) je bil prikazan na festivalu dokumentarnega filma v Sarajevu, nekaj dni pred tem pa je imel Miran Zupanič intervju za TV Al Jazeera, ki je »dvignil nekaj prahu«, se pravi nekaj razburjenja v Republiki Srbski in nekaj zanimanja tujih medijev. Ta pogovor z režiserjem je nastal ob njegovi vrnitvi iz Sarajeva. Film bo to soboto prikazan na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru, oktobra pa na festivalu slovenskega filma v Portorožu.