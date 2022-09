Mestna občina Ljubljana vzdržuje in obnavlja več kot dvesto javnih otroških igrišč, za kar namenja okoli 600.000 evrov na leto. Letos so jih obnovili sedem. Največja investicija je bila obnova igrišča v Tivoliju. Zadnje v nizu letošnjih obnov je bilo obnovljeno igrišče na Kvedrovi cesti. Namesto obstoječih dotrajanih lesenih igral so otroke pričakali nov spiralni tobogan, gugalnici ter vzmetno igralo. Tudi na Prulah so odstranili vsa obstoječa lesena igrala in namestili nova, v parku Špica pa so postavili igralo šotor, vzmetni igrali, plezalno piramido ter gugalnici.

Tudi otroci, ki živijo ob Zaloški cesti pri policijski postaji. se lahko pohvalijo s prenovljenim igriščem. Dotrajana igrala so zamenjali z večnamenskim igralom, dodali tobogan, plezalo, več novih gugalnic in enojno vzmetno igralo. Na igrišču v Fužinah ob Archinetovi ulici pa so namestili navadni in spiralni tobogan, plezalo, gugalnici ter vzmetni igrali.

Prav posebno pa je igrišče na Selanovem trgu, kjer so postavili novo igralno hiško s toboganom in gugalnici. Vsa igrala so nameščena tako, da jih je mogoče razstaviti in prestaviti drugam. Pri prenovi pa so igrišče opremili tudi s posebnimi ploščicami z oznakami za boljšo vidljivost za otroke z okvaro vida.

V kratkem bodo začeli obnavljati še igrišče ob Kumrovški ulici, sledi še prenova igrišča v Sattnerjevi ulici oziroma Ulici Iga Grudna. Tudi na teh lokacijah bodo namestili nova igrala ter uredili varnostno podlago igrišča.