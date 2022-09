V staro kamniško mestno jedro se vračajo podjetniki

Projekt Cinema, katerega cilj je povezovanje kreativnih industrij, podjetništva in lokalnih skupnosti za revitalizacijo mestnih središč, je kamniškemu mestnemu središču vdihnil novo življenje. Trije že dlje časa prazni poslovni prostori na Šutni so dobili najemnike, priznani oblikovalci pa so ustvarili štiri pop-up izložbe za promocijo podjetij, ki so izšla iz kamniškega podjetniškega okolja.