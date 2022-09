Do štiri tisoč evrov podkupnine na posel

Celjski kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi jemanja in dajanja podkupnin zoper 14 fizičnih in šest pravnih oseb, ki jih sumijo storitve 22 kaznivih dejanj. Med temi so tudi štirje občinski uslužbenci, trije s celjske in eden z vojniške občine, o njihovih sumljivih poslih pa župana občin nista vedela nič.