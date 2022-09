V evropskem parlamentu so v zadnjih letih že večkrat sprejemali resolucije, v katerih so poslanci izražali skrb nad stanjem vladavine prava v posameznih državah članicah. Toda še nikoli doslej niso sprejeli resolucije, ki bi ugotavljala, da ena izmed držav Evropske unije ni več demokracija. To se je včeraj zgodilo prvič. Nelaskav primat je pripadel Madžarski s tamkajšnjo Fideszovo vlado premierja Viktorja Orbana. Prepričljiva večina 433 poslancev v 705-članskem parlamentu je potrdila ugotovitve poročevalke Gwendoline Delbos-Corfield (Evropski zeleni), ki jih je pripravila s soporočevalci iz treh največjih političnih skupin evropskega parlamenta (Evropska ljudska stranka, Socialisti in demokrati ter skupina Prenovimo Evropo).

Pritisk za ukrepanje

Ugotovili so, da se je stanje kršitev vladavine prava na Madžarskem še poslabšalo, države pa ni več mogoče pojmovati kot demokracije, temveč zgolj kot režim hibridne volilne avtokracije. Poslanci ugotavljajo, da režim ne zagotavlja spoštovanja temeljnih pravic, čeprav še vedno prihaja do volitev. »Prvič je katera evropska institucija povedala žalostno resnico, da Madžarska ni več demokracija,« je dejala evroposlanka Delbos-Corfieldova. Delno krivdo pripisujejo državam članicam, ki niso ukrepale proti načeti vladavini prava na Madžarskem. Do ugotovitve stanja na Madžarskem so prišli s spremljanjem spoštovanja vladavine prava na dvanajstih področjih. V poročilu ugotavljajo nazadovanje na področju pravosodja, boja proti korupciji, spoštovanja pravic LGBTIQ-skupnosti in manjšin ter svobode medijev. Od slovenskih evroposlancev so se z ocenami poročevalcev strinjali Milan Brglez, Matjaž Nemec in Klemen Grošelj, proti sta glasovala Milan Zver in Romana Tomc, vzdržal se je Franc Bogovič.

Sprejeta resolucija je simbolična in neobvezujoča za evropsko komisijo in evropski svet. Kljub temu pomeni stopnjevanje pritiska za zavrnitev dostopa Madžarske do evropskih sredstev tako iz sklada za pokoronsko obnovo gospodarstva kot tudi rednega proračuna EU za obdobje 2021–2027. Evropska komisija Madžarski še ni odobrila slabih 6 milijard evrov vrednega načrta za gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19, po madžarskih volitvah pa je sprožila mehanizem pogojevanja izplačil evropskih sredstev z vladavino prava.

Čeprav je v preteklih mesecih poskušala z Madžarsko najti dogovor, kako bi bilo sredstva vendarle mogoče sprostiti, dogovora o vzpostavitvi ustreznih protikorupcijskih varovalk še ni bilo. V madžarski vladi sedaj napovedujejo ustanovitev nove protikorupcijske agencije, prav tako naj bi bili pripravljeni spremeniti sistem javnih naročil, tako da ne bi zadostoval zgolj en ponudnik, upočasnili bi tudi hitro sprejemanje zakonov v parlamentu, ki so zaradi dvotretjinske večine Fideszove vlade pogosto po nujnem postopku sprejeti v enem dnevu.

Skorajšnja zamrznitev sredstev?

Evropski poslanci z včeraj sprejeto resolucijo evropsko komisijo pozivajo, naj ne odobri madžarskega programa za okrevanje po koronakrizi ter iz večletnega evropskega proračuna Madžarski ne izplača tistih kohezijskih sredstev, ki bi lahko bila zlorabljena ali pa z njimi financirani programi prispevajo h kršitvam vladavine prava.

Potem ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru o stanju v Evropski uniji napovedala zaščito evropskega proračuna tudi z uporabo mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev, utegne že ta konec tedna komisija svojo napoved tudi uresničiti. Madžarski bi po neuradnih informacijah utegnili zamrzniti izplačilo dela evropskih sredstev iz večletnega evropskega proračuna.