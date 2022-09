Predsedstvo SD potrdilo Brgleza za strankinega predsedniškega kandidata

Predsedstvo SD je na današnji seji soglasno potrdilo evropskega poslanca Milana Brgleza za kandidata stranke za predsednika republike na prihajajočih volitvah, so sporočili iz SD. Ob tem so koalicijski partnerici Gibanje Svoboda in Levico pozvali, naj kandidaturo podpreta.