Guinnessova knjiga rekordov je ena najbolj prodajanih knjig z več kot 134 milijoni prodanih izvodov. Izbor podvigov za leto 2023 obsega 2697 večinoma novih in izboljšanih rekordov. Novost zadnje izdaje so med drugim vodilne teme. Prva med njimi bralca pozdravi že z naslovnice: urednica Mojca Benedičič iz založbe Učila je povedala, da so v zadnjem letu opazili veliko željo po osvajanju rekordov onkraj našega planeta, zato je vodilna tema letošnje izdaje vesolje, ki poleg rekorderjev, inovatorjev, pionirjev in sanjačev predstavlja največji vesoljski teleskop Jamesa Webba.

Poleg vesolja izpostavljajo tudi pomen široke in raznolike vključenosti. Zato so v knjigo dodali kategorijo otroški rekordi z izzivi, namenjenimi mladim junakom, ter kategorijo za osvajanje rekordov za telesno in duševno ovirane osebe. Prav tako so v luči 150. obletnice romana Julesa Verna V osemdesetih dneh okoli sveta popisali tristo kulturnih čudes sveta, dodali mlade uspešneže in v Guinnessovo dvorano slavnih še osem novih obrazov.

Od košarke do bograča

Letošnji Guinnessov rekorder je tudi igralec in trener košarke Luka Trpin. Nosilec dveh rekordov je letos izboljšal rekord v največ košarkarskih osmicah (vodenje žoge med nogama v obliki številke osem) v eni minuti, in sicer s 74 osmicami. Za dosežek se je pripravljal tri mesece, meni pa, da je najpomembnejša psihična priprava: »Najtežje je zdržati in narediti brez napake.« Svoje sposobnosti z žogo je v knjigarni Felix v Miklošičevi ulici v Ljubljani tudi prikazal in povedal, da za prihodnje leto že pripravlja dva nova rekorda.

Ob bok se mu postavlja rekorder Matej Burger iz podjetja Matica MB, ki je zasnoval skoraj dve toni težko, več kot tri metre visoko in štiri metre široko orjaško matico. Po naročilu so jo izdelali v podjetju Lesnina OK. Povedal je, da gre za »izstop iz okvirov običajnega marketinga«, saj je fizično želel izdelati nekaj mogočnega. »Postala je simbol za naše delo pod geslom Kvaliteta, sanje in znanje,« je še povedal Burger. Pri predstavitvi orjaškega vijačnega materiala so podjetju na pomoč priskočili člani akrobatske skupine Dunkin Devils.

Na svoj račun so prav tako prišli vsi ljubitelji slovenske gastronomske specialitete, lendavskega bograča. Tradicionalna prekmurska jed na žlico s tremi vrstami mesa, čebulo, krompirjem, vinom in začimbami je tradicionalno kuhana v kotličku nad odprtim ognjem, mojstri bograča na lendavskem festivalu Vinarium pa so za kuhanje 1801 kilograma bograča potrebovali industrijski kotel. Ivan Koncut, predstavnik občine Lendava, je povedal, da je specialiteto pripravljalo kar 26 ljudi, od tega 20 pomočnikov in šest glavnih kuharjev. Mesno obaro so pripravljali skoraj 16 ur, do konca festivala pa jo tudi uspešno prodali obiskovalcem. »Ostalo ni nič,« pove Ivan Koncut in doda, da je recept za lendavski bograč objavljen na spletni strani mesta. »Če želite, ga lahko pripravite tudi vi,« je pristavil.