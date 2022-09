Zaradi padavin je trenutno popolnoma zaprta cesta Ljubljana-Zalog, kjer je na podvozu pod železniško progo poplavljeno cestišče. Popolna zapora je tudi na cesti Kobarid-Bovec pri Srpenici zaradi zemeljskega plazu in na cesti Trojane-Izlake zaradi vode na vozišču in nanosa materiala.

Na glavni cesti Zagorje ob Savi-Litija pa je promet pri Šklendrovcu urejen izmenično enosmerno zaradi nanosa kamenja in zemlje.

Glede na podatke portala uprave za zaščito in reševanje je v občini Ljubljana meteorna voda ob močnem nalivu zalila več garaž, podhodov, kletnih in stanovanjskih prostorov, skladišč in poslovnih prostorov. Meteorna voda je zalila tudi prostore osnovne šole in vrtca, lekarne ter narodno galerijo.

Udar strele je zanetil tudi požar na ostrešju stanovanjskega objekta. Na terenu so prostovoljne in poklicne gasilske enote ter vzdrževalci cestne ter komunalne infrastrukture.

V popoldanskih urah je neurje z močnimi nalivi zajelo tudi občino Kobarid. Meteorna voda je zalila več stanovanjskih objektov in lokalov, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

Meteorna voda je popoldne zalila skladiščne prostore podjetja Hidria v Spodnji Idriji. Gasilci so vodo izčrpali in očistili prostore.

Težave je vreme povzročilo tudi drugod, od Trbovelj, Celja do Divače.