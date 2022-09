Vlada je seznam potrdila na predlog Sveta za radiodifuzijo. Ta v skladu z zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah na vsake tri leta pregleda seznam in pripravi predlog njegovih sprememb oziroma dopolnitev. Danes potrjeni seznam bo začel veljati po objavi v uradnem listu, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Na seznamu so vsi dogodki v okviru poletnih in zimskih olimpijskih iger, kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva v nogometu, košarki, rokometu in odbojki ter kvalifikacije slovenske reprezentance za olimpijske igre v hokeju in vse tekme slovenske reprezentance na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih, pri čemer gre pri hokeju za svetovno skupino A in svetovno skupino A divizijo 1.

Poleg tega so med te dogodke uvrščene še najpomembnejše tekme na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih.

Ob tem seznam med pomembne dogodke za televizijske prenose uvršča še svetovna prvenstva in tekme svetovnega pokala v alpskih in nordijskih smučarskih disciplinah, biatlonu, deskanju in smučarskemu krosu, svetovna in evropska prvenstva v atletiki in plavanju, svetovna prvenstva v gimnastiki, kolesarjenju in umetnostnem drsanju, kolesarski dirki Tour de France in Dirka po Sloveniji, svetovna in evropska prvenstva ter tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, svetovna prvenstva in svetovni pokal v športnem plezanju.

Med najpomembnejše dogodke so uvrščena še finala državnega prvenstva in pokala v omenjenih ekipnih športih, le pri nogometu je to le finale pokala.

Zakon o avdiovizualnih storitvah določa, da izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, ki je pomemben za javnost v Sloveniji ali drugi članici EU na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka na neplačljivem televizijskem programu.

Pomembnejše športne dogodke lahko tako prenaša RTV Slovenija ali druga televizijska hiša, če ima možnost program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije. Kateri so ti dogodki, določa seznam, ki ga je določila vlada.

Predlog seznama je oblikoval svet za radiodifuzijo in ga vladi posredoval v sprejem, v postopku pa so bili udeleženi še Olimpijski komite Slovenije, nacionalni svet za kulturo, ministrstvo, pristojno za šport, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in Medijska zbornica.

Ministrstvo za kulturo, ki bdi nad to tematiko, je v obrazložitvah danes sprejetega sklepa o določitvi seznama pojasnilo, da je vlada predlog novega seznama prejela konec marca, torej še v času prejšnje ministrske ekipe. Ker pa je vmes z delom začela nova sestava sveta, je vlada zaprosila novoimenovani svet, da se do predloga opredeli. Konec julija je vladi predlagal, da seznam sprejme.

Vladi je predlagal tudi, da seznam sprejme še pred uradno notifikacijo Evropski komisiji oziroma da se postopek notifikacije izvede po potrditvi seznama na nacionalni ravni. Po pisanju medijev naj bi bil namreč to eden od zadržkov, da za sprejem seznama ni poskrbela že prejšnja vlada.

Zdaj veljavni seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos je bil sprejet leta 2019 v času vlade Marjana Šarca. A ni bil objavljen v uradnem listu, ker za to ni bilo zakonske obveze. To namreč določa novela zakona, ki je bila sprejeta lani.

Gledalci bodo torej lahko kmalu spremljali televizijske prenose pomembnejših športnih dogodkov in tekmovanj. Zdaj je večina v okviru rednih programskih shem telekomunikacijskih operaterjev, katerih naročniki so, ostala brez prenosov nekaterih pomembnih dogodkov, na primer tekem košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj si je regijske pravice pridobil Sportklub. Njegovi programi pa so na voljo le naročnikom Telemacha, ki po izračunih Akosa dosega 31-odstotno pokritost prebivalstva.

Sportklub si je pridobil na primer tudi za pravice za svetovno prvenstvo v košarki na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji prihodnje leto, za kvalifikacije za prihodnji evropsko in svetovno prvenstvo v nogometu ter za sami evropski prvenstvi v nogometu leta 2024 v Nemčiji in štiri leta pozneje (gostitelj še ni določen).

RTV Slovenija je medtem na Akos julija naslovila pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi možnih kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v zvezi s predvajanjem tekem košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za prihodnje svetovno prvenstvo na programu Sportklub 1.

Iz Akosa so sporočili, da primer še ni zaključen. Ker je izdajatelj omenjenega programa, družba United Media, registrirana v Luksemburgu, je agencija v tej zadevi obvestila pristojni regulatorni organ v Luksemburgu ter mu zadevo predala v ustrezno ukrepanje.

United Media se je po drugi strani julija začel znova pogovarjati z ostalimi glavnimi operaterji o vključitvi programov Sportklub v njihove programske sheme. Preboja do določitve omenjenega seznama ni bilo.