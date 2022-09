Avtomatski podajalnik hrane za hišne ljubljenčke

Xiaomi Smart Pet Food Feeder je 24-urni avtomatski podajalnik hrane za hišne ljubljenčke, namenjen predvsem mačkam in malim ter srednje velikim psom. Smart Pet Food Feeder uporablja znanstveni pristop k negi hišnega ljubljenčka. Samodejni sistem za doziranje hrane je povezan z aplikacijo Xiaomi Home, tako, da se lahko nadzoruje čas in količino sproščanja hrane s katere koli oddaljene lokacije, aplikacija pa tudi opomni, ko v rezervoarju zmanjkuje hrane. Zahvaljujoč tej napravi so za lastnike ljubljenčkov kratke odsotnosti od doma brezskrbnejše, hranjenje kosmatincev pa bolj praktično in natančno. Xiaomi Smart Pet Food Feeder ima veliko kapaciteto posode za hrano za dolgotrajno uporabo. Posebej zasnovan je za mačke in majhne ter srednje velike pse, lahko shrani pribl. 1,8 kilograma suhe hrane za hišne živali, kar zadostuje za prehrano odrasle mačke ali manjšega psa od 15 do 20 dni odsotnosti lastnika.

Varuh zdrave vode

Xiaomi Smart Pet Fountain pa je 24-urni varuh zdrave vode za hišne ljubljenčke, ki simulira gorski izvir z uporabo sistema kroženja vode s kroženjem kisika. Na ta način ljubljenčkom postreže s kisikom bogato tekočo vodo, ki ustreza njihovi naravi in ​​poveča njihovo zanimanje za pitje vode. Zahvaljujoč učinkovitemu štiristopenjskemu globokemu filtracijskemu sistemu so drobni delci, dlake in ostanki klora ter kalcijevi in ​​magnezijevi ioni, ki povzročajo nastajanje ledvičnih kamnov, učinkovito prestreženi in filtrirani, kar zagotavlja zdravo in okusno vodo, ki jo hišni ljubljenčki radi pijejo.

Skupaj z aplikacijo Xiaomi Home lahko Xiaomi Smart Pet Fountain na mobilni telefon pošlje opomnik, ko mora lastnik dodati vodo, očistiti fontano in zamenjati filter. Naprava ima uporabniku prijazne indikatorske lučke, ki omogočajo enostavno spremljanje v realnem času.

Prostornina posode je dva litra, kar zadosti potrebam odrasle mačke po vodi za štiri do sedem dni, pri čemer sprosti varno in čisto vodo za ljubljenčka, tudi v času krajših odsotnosti. Pokrov pa lahko shranjuje tudi vodo, ki sprosti majhno količino pitne vode v primeru izpada električne energije.