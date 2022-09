Pogodbo je sicer tik pred iztekom mandata podpisal prejšnji minister za obrambo Matej Tonin. Po njegovih načrtih bi naj Slovenija kupila 45 osemkolesnikov v vrednosti prek 340 milijonov evrov.

Vlada bo novembra, decembra in januarja podvojila otroške dodatke

Vlada bo novembra, decembra in januarja podvojila višino otroških dodatkov, je po današnji seji vlade napovedal resorni minister Luka Mesec. Ukrep je težak 60 milijonov evrov. »Namen je, da s tem dodatkom zajamemo tiste, ki v prejšnjem dodatku niso bili dobro zajeti, to so predvsem redno zaposleni, ki preživljajo otroke,« je dejal Mesec.

Višji otroški dodatki so drugi paket v sklopu draginjskih dodatkov, je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »Ta pomoč targetira družine, ljudi z otroki, odmerjena pa je tako, da bodo tisti z nižjimi prihodki dobili več,« je poudaril.

V prvem, najnižjem razredu sistema obstoječih dodatkov bo družina za vsakega otroka dobila po 120 evrov mesečno dodatka na že obstoječi dodatek. V najvišjem, devetem razredu, bo vsaka družina prejela po 20 evrov dodatka za vsakega otroka, je pojasnil. Ukrep je skupno vreden 60 milijonov evrov, po 20 milijonov evrov mesečno, je še dejal.

Vlada po njegovih besedah budno spremlja razmere, povezane z energetsko in draginjsko krizo. »Naloga ministrstva je, da gradimo jezove, ki preprečujejo, da bi zaposleni, reveži, ljudje z različnimi stiskami ali pa tudi tisti, ki so trenutno srednji razred, zaradi draginje padali v krizo,« je poudaril.

Ob tem je spomnil, da je vlada že poleti sprejela prvi draginjski dodatek za revna gospodinjstva. »Dobili ga bodo revni upokojenci in tisti, ki živijo daleč pod pragom tveganja revščine. Omogočal jim bo, da bodo lažje preživeli krizo,« je prepričan minister.