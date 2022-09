Izboljšanje letošnje rasti za 0,8 odstotne točke je predvsem posledica ugodnih gibanj v prvem polletju in višje rasti zasebne potrošnje, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica Umarja Maja Bednaš.

»V prvi polovici leta je bila gospodarska rast kar visoka in predvsem zasebna potrošnja je presegla naša pričakovanja,« je dejala. K izboljšanju napovedi je prispeval tudi višji prispevek sprememb zalog, kot so pričakovali spomladi, je dodala.

Ob tem je opozorila, da so se zaupanje potrošnikov in poslovne tendence začeli maja poslabševati, umirjanje se nadaljuje tudi v drugi polovici leta. V drugem polletju je tako pričakovati občutnejšo umiritev gospodarske rasti. Rast zasebne potrošnje bo sicer ostala kar visoka, kar na Umarju predvidevajo zaradi tega, ker se je stopnja varčevanja znižala bolj, kot so pričakovali. Toda na kupno moč gospodinjstev vpliva visoka inflacija, je dejala Bednaševa.

Ob zaostrovanju energetske krize in s tem povezanim umirjanjem gospodarske aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah se bo proti koncu leta zmanjšala aktivnost izvoznega dela gospodarstva. Predvsem zaradi zmanjševanja kupne moči prebivalstva v razmerah visoke inflacije na uradu pričakujejo tudi upad zasebne potrošnje. Zaradi visoke negotovosti in rastočih obrestnih mer prav tako ne predvidevajo močnejše krepitve investicij.

Naslednje leto se bo tako gospodarska rast umirila na 1,4 odstotka, nato naj bi ob predpostavljeni odsotnosti šokov v mednarodnem okolju in umiritvi rasti cen sledilo okrevanje. Leta 2024 naj bi se BDP Slovenije povečal za 2,6 odstotka.